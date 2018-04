Posadas desestimó denuncia mediática en su contra y pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción

Jujuy al día® – En conferencia de prensa, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, se refirió a la denuncia mediática en su contra por supuestas irregularidades en la contratación de una agencia de publicidad.

Federico Posadas expresó “hemos presentado una nota a la Oficina Anticorrupción (OA) para que intervenga y deje en claro esto que ha tenido repercusión en redes sociales, y en algunos medios específicos vinculados al Kirchnerismo. Sabemos que hay un contexto político particular en Jujuy donde parece que el centro de la batalla es turismo y cultura por lo que planteó el gobernador que el 2018 es el año del turismo”.

Explicó que “esa cadena de mails no tiene nada que ver con el expediente que siguió el mecanismo de contratación de redes sociales, donde hemos contratado tres campañas en redes sociales para hacer promoción en Semana Santa, el vuelo a Brasil y la promoción de NatGeo donde Jujuy fue elegida como uno de los destinos a visitar en el 2018”.

“Ese tipo de contratación, por su naturaleza, no necesita más de un oferente, y plantear que se necesitan más no tiene que ver con la naturaleza de la contratación, porque el objeto de la contratación es un precio estándar. Cuando se contrata redes sociales ya tiene un precio dado y el Estado lo que hace es fijar el monto de la campaña, o sea para la pauta digital el procedimiento que seguimos para este tipo de contratación es contratar redes sociales por medio de una agencia”.

Agregó “el Estado no tiene tarjeta de crédito y solo se hace esta pauta de redes sociales a través de un particular con tarjeta y se utiliza una agencia que no compulsa con otras porque el precio lo fija el Estado, y el de las redes sociales está estandarizado, con lo que si uno dice contrataciones de 250 mil pesos y llaman a varias agencias todas dirán 250 mil pesos, empatarían”.

Sostuvo que “lo que se hace es contratar redes sociales por medio de una agencia. Ella contrata y con el certificado de contratación el Estado le paga”.

Manifestó “estamos muy tranquilos porque la verdad, si hay algo que también es transparente, es la contratación de redes sociales, que está todo predeterminado. Se hace con expedientes y con los recibos de cada red que se contrata por agencia. De hecho, lo que nos llamó la atención es que durante el gobierno anterior la contratación de redes sociales se hacía a través de la tarjeta de crédito de los empleados de Ministerio de Turismo donde se le daba la plata, por monto muy menores a los de ahora”.

“Entendemos que hay que avanzar en la promoción de Jujuy en redes sociales porque es una de las formas más eficientes de llegar al target que planteamos y vamos a seguir haciendo, pero ponemos todo a disposición de las entidades intervinientes para que vean el proceso que nada tiene que ver con lo planteado en estos medios”.

Al ser consultado si niega que se haya tratado de un proceso arreglado, taxativamente respondió “totalmente, el expediente tiene fecha de principios de febrero porque la naturaleza de esta contratación impide la compulsa de precios”.

Posadas aseguró que “pusimos todo a disposición de la justicia. El mail, de hecho, es un mail institucional, no privado, donde se dice que nos copian a muchos en los mails y en donde me copian no los puedo seguir a todos, no intervengo en los mails, más allá que muchos del Ministerio están copiados. Pusimos todo a disposición. Una cosa es lo que dicen los mails y otra los expedientes, y por la naturaleza es imposible que se haga compulsa de precios”.

“Es la tercera denuncia en 120 días. Ya hicimos los descargos, estamos a disposición. Ya acreditamos residencia en su momento, la otra por contrataciones previas a mi cargo, y está, pero ponemos nuestra energía para promocionar Jujuy”.