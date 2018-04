Destacan los logros de la política energética del Gobierno de Jujuy

Jujuy al día® – Nuevas estaciones transformadoras y otras repotenciadas, más líneas de distribución, sistemas de iluminación en barrios y clubes, pueblos dispersos en reconversión tecnológica, más usuarios en ciudades y alumbrado público eficiente, entre los puntos destacados.

Las políticas públicas en materia energética de los últimos dos años repotenciaron y ampliaron la capacidad del servicio básico en Jujuy, alcanzando una notoria optimización. Las obras de infraestructura eléctrica tradicional para grandes y pequeños sectores, y la reconversión tecnológica hacia las energías renovables conformaron un mapa energético que cubre toda la provincia y asegura el servicio para hoy y el futuro.

A través de la Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, el Ministerio de Infraestructura, encabezado por Jorge Rizzotti, llevó adelante le ejecución y finalización de múltiples obras en todo el territorio, que, al día de hoy, configuran una provincia más fortalecida e impulsora del uso y generación de energías limpias para el suministro eléctrico.

Cada intervención de la Secretaría de Energía busca mejorar la calidad de vida, por lo que previamente se realizan estudios técnicos y financieros de las obras sobre cada sector, desde barrios y plazas hasta pueblos aislados, clubes, instituciones educativas y más. A esto, se integraron, además, análisis georreferenciales del estado actualizado de cada sistema eléctrico vigente en los sectores.

Política de expansión energética

Históricamente en nuestra provincia una necesidad notoria fue la repotenciación de Estaciones Transformadoras (ET), lo que que desde 1978 no ocurrían, por lo que el sistema eléctrico sufría colapsos y cortes. En este sentido, la Secretaría de Energía puso en marcha la ejecución de obras de repotenciación de ET en función de localidades con un registro de crecimiento demográfico importante, como también la construcción de otras nuevas.

En San Pedro la ET que funcionaba con una potencia inicial de 30 MW, duplicó a 60 MW y benefició a 23 mil usuarios; en Alto Comedero se construyó una nueva ET con una potencia de 30 MW, favoreciendo a 50 mil jujeños; y en Libertador la potencia inicial de 15MW aumento a 45 MW, en beneficio de 14.770 usuarios: En cuanto a las obras en proceso, en Las Maderas la ET con una potencia inicial de 7,5MW llegará a30 MW para fines del 2018, mientras que en Volcán estará en funcionamiento en 2019 con una potencia de 15 MW.

Expansión de líneas de distribución

En barrios del interior los equipos técnicos realizaron la instalación de líneas de media tensión y acometidas. Así se benefició a los barrios Santa Rita de Palma Sola, Los Lapachos en San Pedro de Jujuy, Cachacito en Humahuaca y a Finca la Nación en el Carmen, donde recientemente se entregaron viviendas construidas por cooperativas mediante sorteo. Esto benefició a un total de 738 familias que ya cuentan con un servicio de calidad.

De igual forma, instalaron un total de 32.557 metro de líneas de media tensión y 16.800 metros de líneas de baja tensión; 4.200 luminarias de alumbrado público con tecnología LED y 800 acometidas en toda la provincia. Todo esto financiado con una inversión de 66 millones de pesos.

En parques industriales, también se inviritió: la provisión de energía eléctrica en el complejo Maderero Arrayanal finalizó, mientras que la de Perico continúa en ejecución. La primera con una inversión de 8 millones y la segunda de 6 millones.

Infraestructura eléctrica en clubes y organizaciones barriales

Se iluminaron 16 canchas, entre ellas el Club Deportivo Barros Negros, Club Atlético San Pedro, Predio deportivo Finca Navea Los Alisos, Club Atlético Palpalá, Complejo Deportivo Bº El Obrero, Libertador Gral. San Martin.

Por otra parte, se ejecutó la refuncionalización eléctrica de la cancha La Tablada, Complejo Deportivo Parque Acuático y Cancha de Futbol de la Túpac Amaru en Alto Comedero, con un total de inversión de 4.945.267,42 millones de pesos.

Al presente trabajan en la ejecución de obras eléctricas en Club Atlético Cuyaya, Club Atlético Los Perales, Atlético Rio Grande de La Mendieta y Club Deportivo Belgrano de Maimara.

Alumbrado público eficiente

Bajo la propuesta de un “Jujuy Verde”, municipios y comisiones municipales adhirieron al Plan de Alumbrado Eficiente, impulsado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y facilitado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura de Jujuy, en busca de la sustentabilidad energética a través del recambio de luminarias tradicionales por equipos de tecnología LED más eficientes, perdurables y con capacidad de ahorro de hasta un 50% en los sistemas de alumbrado público.

La Secretaría de Energía, como ente regulador, colabora con el financiamiento de la parte no incluida por el plan de Nación y brinda asistencia de recursos humanos y técnicos para su implementación. En este contexto, Libertador General San Martin, San Salvador de Jujuy, la Comisión municipal de Yala y Yuto fueronbeneficiados con el recambio de 5265 luminarias LED, representando el 7% del país aprobado, y más municipios y comisiones municipales están en el mismo camino.

Reconversión tecnológica en el sistema disperso

Pueblos Solares, una de las apuestas más grandes en cuanto al empleo de energías renovables, posicionó a Jujuy como unas de las principales provincias impulsoras de la sustentabilidaden el NOA y a nivel nacional. A partir del convenio bilateral establecido con la empresa distribuidora EJESA, y en el marco del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), trece comunidades entre la Puna y Valles, se convertirán en Pueblos Solares, lugares abastecidos de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos (energía solar), y que, por sus condiciones naturales de alta radiación solar,son viables de modo total.

Pampichuela, San Francisco del Valle Grande, Valle Colorado, Valle Grande, Caspalá, Santa Ana, El Agosto, La Ciénaga, San Francisco de Santa Catalina, Catua, El Toro y Olaroz Chico, son las seleccionadas para este proyecto. Al presente, la Secretaría trabaja en las seis primeras comunidades de Catua, El Toro, Alaroz Chico, Caspalá, Santa Ana y San Juan de Quillaques, a la espera de los primeros resultados a inicios del 2019, con las primeras plantas fotovoltaicas.