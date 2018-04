Centro Odontológico Provincial: “es una respuesta concreta a una problemática de la población de Jujuy que es la salud bucal”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Fernanda Peynado, Directora General Ejecutiva del Centro de Especialidades del Ministerio de Salud de Jujuy, se refirió a la implementación del Centro Odontológico Provincial que, junto a los Centros de Especialidades Norte y Sur, forman parte del proceso de cambio en el sistema denominado Plan Integral de Salud.

Al respecto, Fernanda Peynado expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “la parte de odontología que quedó dentro del Centro de Especialidades es la parte relacionada a la salud escolar y al psicofísico, pero los tratamientos se realizarán en el Centro de Odontología que funcionará en el hospital San Roque”.

Explicó que “aún no está en funcionamiento, se prevé que la inauguración próximamente”.

Sostuvo que la creación de este Centro “es una respuesta concreta a una problemática de la población de Jujuy que es la salud bucal, y tendrá respuesta en el Centro de Especialidades de Odontología, el cual tendrá guardia de 24 horas, algo que no existía ni en la parte privada ni pública”.

“Estos son aciertos muy importantes para que la gente tenga mayor accesibilidad”.

En otro tramo de la entrevista con este diario, Peynado se refirió al carnet sanitario, “es muy importante hacer público que a partir del 1 de marzo se han incorporado dos turnos para los carnets sanitarios, para mejorar la accesibilidad de aquel que trabajaba y no podía venir: ahora lo puede hacer por la tarde. Siempre hablamos que debe venir con su turno programado a través del call center, a lo que la gente se ha acostumbrado. Se está dando respuesta a la mañana como a la tarde y seguimos con una gran demanda”.

Sostuvo que “la gran demanda habla de dos cosas muy concretas: una, que la gente ha vuelto al sistema y que los organismos que controlan la veracidad del carnet sanitario están más presentes, por lo cual aquel que lo hacía por otra vía, la que no correspondía, hoy sabe que va a ser controlado”.

“Debemos ponderar lo que es el carnet sanitario, es un chequeo de salud completo para que la población económicamente activa, la que no tiene tiempo para hacerse un control y demás, lo pueda hacer. Por eso este carnet es un chequeo de salud que nos dice si tenemos diabetes o no, Chagas o no, HIV o no, es muy importante que se efectúe el estudio dentro del lugar que corresponde”.

Agregó “también la persona se va geo referenciada, con el tratamiento de la mayoría de las cosas que se diagnostican. Estamos dando respuesta, hoy tenemos gente a la mañana, a la tarde, mejoramos la oferta de turno y la accesibilidad de la población”.