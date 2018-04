Megacausa: convulsionadas 48 horas que terminaron con Eduardo Fellner, y algunos ex funcionarios, presos

Jujuy al día® – Luego de meses de “falta de avances o resoluciones” de parte del Juzgado de Control, en menos de 48 horas la Megacausa dio pasos agigantados, y las decisiones tomadas repercutieron fuertemente no solo a Jujuy, sino a nivel nacional, ya que hoy hay un ex gobernador imputado y detenido en la cárcel.

En poco tiempo, las decisiones de la Justicia pusieron a Jujuy en boca del país, ya que parte del gabinete de la pasada gestión de gobierno, encabezada por Eduardo Fellner, está detenida en una unidad penal.

Todo (re) comenzó cuando el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy remitió el expediente de la “Megacausa”, al Juez de Control Isidoro Cruz, tras rechazar y no hacer lugar al recurso extraordinario federal y confirmar la competencia de la justicia provincial.

El Juez, tras esta decisión, estaba habilitado a resolver los diversos pedidos de detenciones realizados por el Fiscal Diego Cussel, llamar a los más de 30 imputados a prestar declaración y continuar con las medidas de prueba.

Y, casi, todo esto se resolvió en poco más de 24 horas, cuando el Juez de Control, en los últimos minutos de la tarde del miércoles, ordenara la detención de 9 personas: el ex gobernador Eduardo Fellner, el ex ministro de ordenamiento territorial, tierra y viviendas, Luis Cosentini, el ex titular del IVUJ, Lucio Abregú; los integrantes de la Unidad Ejecutora provincial, Héctor carrizo y José Mercado, la escribana vinculada a la Túpac Amaru, Claudia Trenque, la propia Milagro Sala, también Gladis Díaz y Mirta Aizama, estas tres últimas ya detenidas.

El miércoles en la noche efectivos de la Policial de Jujuy fueron a buscar al ex gobernador a su domicilio y este no se encontraba. Con el tiempo se logró conocer que estaba en Buenos Aires, y su abogado defensor, Horacio Aguilar, indicó que se presentaría en la tarde de ayer a dar cumplimiento a la orden judicial.

En tanto los otros 5 imputados fueron detenidos con el correr de las horas.

Recién, ayer cerca de las 17 horas, Fellner, acompañado de Aguilar, se presentó ante la justicia, en el Penal N° 7, donde quedó alojado. Luego, al igual que los demás detenidos, fueron revisados por el propio ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bohuid quien evaluó su estado de salud para establecer si estaban en condiciones de quedar detenidos, y todos dieron positivo en este sentido.

Desde la defensa de Eduardo Fellner, tal como lo planteó la defensa de Luis Cosentini, expresaron que solicitarán la eximición de prisión del ex mandatario.

Fellner quedó alojado y pasó su primera noche en prisión detenido. Hoy, desde las 8 de la mañana, es su turno para prestar declaración como imputado.

La Megacausa, a modo de resumen, se originó de una denuncia radicada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, y el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y de ahí se desprendió la imputación derivada de la investigación vinculada a las adendas y el faltante de más de 1.200 millones de pesos para construcción de viviendas, investigación en la cual han sido denunciados Julio De Vido, y el hoy detenido, José López. Además, también está imputada la dirigente kirchnerista Milagro Sala.

Esta investigación es una acumulación de causas e imputados:

Expediente 140.750/2016 y su acumulado Expediente P 133.081/16.

Eduardo Fellner y Luis Cosentini están imputados de “Abuso de autoridad, falsificación ideológica de instrumento público, en concurso ideal; ambos en concurso real con el delito de fraude a la administración pública”.

Héctor Carrizo y José Mercado imputados de delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario públicos con fraude a la administración pública en concurso real.

Milagro Sala, acusada de “fraude a la administración Pública”.

José López y German Nivello (ex funcionarios nacionales), acusados de “abuso de autoridad y fraude a la administración pública en concurso real- ciudad”.

Eduardo Fellner y Luis Cosentini, imputados como “organizadores de asociación ilícita y coautoría de fraude a la administración pública por administración infiel (16 hechos) todos en concurso real.

Héctor Carrizo; José Mercado y Lucio Abregú, acusados de ser “integrantes del delito de asociación ilícita y coautores de fraude a la administración pública por administración infiel (16 hechos), todos en concurso real.

Milagro Sala, “coautora del delito de fraude a la administración pública por administración infiel (16 hechos).

Gladys Díaz y Mirta Aizama, acusadas de ser “coautoras del delito de fraude a a administración pública por administración infiel (12 hechos).

Raúl Jorge, Julio Moisés, Ramón Ale, Elsa Flores, acusados de ser “participes necesarios del delito de Fraude a la Administración Publica por administración infiel (4 hechos) a cada uno en concurso real.

Claudia Trenque, como organizadora de la Asociación ilícita.

Eduardo Fellner, Luis Cosentini, Héctor Carrizo y José Mercado, están imputados como “Coautoría de Fraude a la administración pública por administración infiel (24) hechos en concurso real.

Lucio Abregú, imputado del delito de “fraude a la administración pública por administración infiel en grado de coautoría, 18 hechos en concurso real”.

Milagro Sala, coautora del delito de “fraude a la administración pública por administración fraudulenta 24 hechos, en concurso real”.

Gladys Díaz y Mirta Aizama, ambas imputadas de delito de “fraude a la administración pública por administración infiel 8 hechos a cada uno, en concurso real”.

Alberto Ortiz, Sergio Bautista, Adrián Mendieta, Nilson Ortega, Rolando Ficoseco, actuales ( y ex) intendentes de nuestra provincia, están acusados de “participes necesarios del delito de Fraude a la administración pública por administración infiel, 4 hechos en concurso real.”

Lionel Herrera, está imputado del delito de “partícipe necesario del delito de Fraude a la administración pública por administración infiel, 3 hechos en concurso real”.

Y, Elina Liquin, acusada de “partícipe necesario del delito de Fraude a la administración pública por administración infiel, 1 hecho, ciudad”.