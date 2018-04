Centro de Especialidades: “la oferta de turnos hoy se ha duplicado y estamos en vía de triplicarla”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Fernanda Peynado, Directora General Ejecutiva del Centro de Especialidades del Ministerio de Salud de Jujuy, se refirió a la implementación de estos Centros en el marco de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Salud y resaltó los beneficios que esto le traerá a la sociedad jujeña.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Fernanda Peynado señaló que “estamos transitando el segundo mes, empezó a funcionar el Centro de Especialidades Sur, (CES) en Alto Comedero el 5 y el 12 en el Centro Sanitario. Como toda mudanza hemos tenido algunas dificultades, lo reconocemos, pero hoy gratamente podemos decir que con la implementación de unas figuras claves como el orientador y además fortalecer la información que se ha venido dando desde los servicios de estadística de los tres lugares Pablo Soria y los Centros de Especialidades Norte (CEN) y Sur ha mejorado enormemente la información con la gente”.

“Lo que debemos decirle a la población es que apelamos a la buena voluntad, a la confianza que puedan tener, y el apoyo de la comunidad porque vamos a seguir teniendo algunas brechas en lo que queremos y lo que tenemos, pero vamos por un buen camino, no necesariamente es fácil, pero esto se está haciendo en favor de la gente para que tenga atención, en este caso hablamos de Especialidades donde tenían alguna dificultad para sacar turnos”.

Agregó “es importante destacar el rol importantísimo que juegan los Centros de Salud dentro de las comunidades ya que son los que conocen a la población y deben dar la contención y, muchas veces, la solución”.

“En las estadísticas que tenemos de las guardias médicas del Soria y San Roque, el 80% de las consultas tenían que ver con problemas que fácilmente podían haber sido resueltos en los Centros de Salud, sin olvidar que hubiera ahorrado la espera de las personas y los gastos que demanda tener que trasladarse a los hospitales pudiendo solucionarse en los Puestos de Salud”, comentó la profesional.

“El Plan Estratégico de Salud apunta específicamente a que se incremente el horario donde están trabajando los Puestos de Salud, mañana y tarde, y que la gente reciba la atención allí y, de ser necesario, por la patología, sean derivados a un Centro de referencia que en este caso sería los CES y CEN”.

Consultada por JUJUY AL DÍA® sobre si se brindan las mismas especialidades en ambos Centros, Peynado comentó “sí, excepto neurología que no está en el CES y si bien hay especialidades que han quedado haciendo consultorio en el Pablo Soria y en el San Roque, como todas las especialidades quirúrgicas han quedado en el Pablo Soria. Debemos tener en cuenta que este es un hospital de tercer nivel de complejidad y lo que se trata de hacer con este plan es potenciar el rol que tiene este hospital dentro de la comunidad, teniendo camas para la internación, fundamentalmente de poli traumatizados, enfermedades graves de corazón y neurológicas severas”.

Fernanda Peynado mencionó que en la actualidad “se ha incrementado la demanda, pero tengamos en cuenta que teníamos una demanda insatisfecha, gente que iba a sacar turno a los hospitales y no conseguía. Hoy de acuerdo al esquema del Plan Estratégico se sacan las horas de consultorio externo del Soria y San Roque y se las distribuye en los Centros de Especialidades Norte y Sur, horas de consultorio externos, pero los profesionales siguen haciendo atención a internados en los hospitales del que son base”.

“Hoy para sacar turnos la gente viene y a las 7 de la mañana se hace el primer expendio de turnos y a las 11 se vuelve a dar turno para la tarde. A partir de la semana que viene se va a incorporar los turnos programados por call center. Por el incremento de cantidad de Especialidades que se van a poder hacer a través de la línea telefónica se irán incorporando a través de los días vamos a empezar con clínica médica y cardiología”.

“Es muy importante destacar que muchas veces la población se auto referenciaba, es decir: venía, pedía turno de acuerdo a lo que le dolía. Sin desmerecer que pueden venir a pedir turno de acuerdo a lo que le duela, esto debería ser dirigido por algún profesional que ya lo haya visto en los Puestos de Salud. Si no fue así, en los Centros de Especialidades lo que hacemos es que, primero, lo vea el clínico, con un llamado por teléfono podrán sacar turno, y de acuerdo a lo que evalúe el clínico se requerirá ser evaluado por un especialista, entonces le vamos a dar el turno para que lo venga a ver, no va a tener que volver a hacer filas, eso está coordinado desde acá adentro”.

Aclaró “si bien primero lo verá el clínico a aquel paciente que no sea crónico, hay que separar porque hay parte de la población que se viene haciendo atender hace años por distintos problemas de salud y no va a volver al clínico sino directamente a su especialista, pero aquel que por primera vez ingresa al sistema debe ser evaluado por el clínico”.

Peynado sostuvo que “la oferta de turnos, que no necesariamente es la demanda, se ha incrementado exponencialmente, hoy se ha duplicado y estamos en vía de triplicarla. Hoy se ha duplicado la demanda en todas las especialidades en cuanto a turnos. Aclaro porque hay especialidades que pueden tener muchos turnos, pero no demanda y viceversa, pero en general lo que teníamos era una demanda insatisfecha, gente que no encontraba turnos y hoy estamos trabajando para que sean más cortos los plazos. Sabemos que los Centros de Especialidades juntan a los especialistas para que podamos potenciar los turnos que puedan dar”.

“Hay especialidades que son bastante complejas en la provincia porque no tenemos demasiado, como neurología, traumatología, cardiología, pero se han incrementado la cantidad de turnos. Sin embargo, aún tenemos gente a la que le tenemos que retrasar los turnos un poco, pero vamos acortando los plazos y la gente va teniendo respuestas más inmediatas”, señaló.