Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Jefe de Policía de Jujuy, Comisario General Guillermo Corro, se refirió a los delitos más frecuentes en la provincia y a las zonas más álgidas, de acuerdo a un fluctuante mapa del delito.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Guillermo Corro expresó “el mapa del delito va variando, mutando permanentemente de lugares que por ahí son álgidos en cuestiones delictivas y por hacer un trabajo de prevención esto se traslada a otros puntos de la ciudad”.

“La zona sur siempre ha sido un lugar muy preocupante en cuestiones de seguridad. Hemos trabajado mucho en la zona sur, Alto Comedero es un lugar que nos está preocupando últimamente por algunos hechos que se han dado en algunos puntos de ese barrio donde también hemos diagramado servicios en esos lugares y como esos podemos dar varios ejemplos”.

Sostuvo que “los delitos que más se cometen estos últimos tiempos son la modalidad del arrebato, el motochorro se ha dado mucho, pero hemos logrado erradicarlo de capital, pero vemos que se van trasladando hacia sectores marginales de la ciudad”.

En relación al trabajo policial, el titular de la Fuerza de Seguridad de Jujuy comentó “estamos con bastante actividad, con varios proyectos en marcha, esta apuesta que tiene el Ministerio de Seguridad respecto al cambio de paradigma en la Policía de la provincia va tomando forma”.

“Hoy la Policía es mucho más proactiva, está en la calle. Como ejemplo de esto, en estos meses hemos sumado una cantidad importante de efectivos policiales al recorrido de prevención, a patrullar, y cuando recién asumimos se creó esta unidad llamada Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, lo habíamos hecho con la intensión de sistematizar el trabajo y hacerlo más coordinado, y esto nos dio buenos resultados”.

Agregó “tenemos, móviles y patrullas en distintos barrios en forma permanente, están trabajando 24 horas en patrullaje con un relevo de los efectivos muy acorde a la actividad propia de cada uno”.

“Esto por ahí no se ve o no se sabe, los procedimientos preventivos son a diario donde se arresta a personas que están en lugares donde no deben o están aprestos a cometer algún delito. El caso de estos motochorros, las estadísticas que tenemos es muy amplia ya que permanentemente están siendo trasladados a las comisarías por antecedentes y esto marca el trabajo preventivo”.

Aseguró “todo esto es parte de la policía que queremos, una policía en la calle, con una reacción mucho más rápida ante la emergencia y esto implica sacar gente de tareas administrativas para disponer en los trabajos de prevención. Además de otros tantos proyectos que vienen trabajando a nivel ministerial”.