Jujuy le dice “sí a la vida” con la movida “Yo Nací”

Jujuy al día® – En la jornada de hoy, se desarrollará una marcha en favor de la vida, denominada “Yo nací”, en el marco de los festejos del Día del Niño por Nacer.

Al respecto, el diario JUJUY AL DÍA® dialogó con Ana Alarcón y Paola Gutiérrez, integrantes de la Red de Familias de Jujuy, quienes se refirieron a esta movida y dieron su opinión sobre la temática del aborto, la cual se debatirá en breve en la Cámara Baja.

Ana Alarcón expresó “la movida consiste en invitar a toda la familia, a toda la comunidad jujeña que se haga presente y diga ‘Sí a la vida’, ‘Yo nací’. Hoy comienza a las 15:30 y a la 18 será la marcha y habrá actividades en el medio, espacios para los niños. La cita es en el parque San Martín, donde tendremos una bandera de 100 metros para que la gente que asista dejen su recuerdo y muestre que Jujuy está en defensa de la vida”.

Paola Gutiérrez sostuvo que “la movida no es por el debate sino por el festejo del Día Internacional del Niño por Nacer, que fue el 25 de marzo, pero al coincidir con actividades de la provincia se decidió pasarla al 8 de abril”.

“Pero sabemos que este año coincide con que el Congreso debata al tema del aborto, para que se despenalice en algunas causales y se lo legalice en distintas semanas de la gestación. Nosotras nos oponemos a la legalización o a la despenalización porque el aborto trae graves consecuencias a la mujer y al niño por nacer. Abortar no es sacarse una muela, es arrancar un hijo del vientre en pedacitos y tirarlo, y no estamos de acuerdo que eso sea la solución para los abortos clandestinos”.

Agregó “debe haber políticas más firmes para desarmar los abortorios clandestinos para que ninguna mujer esté expuesta a morir mientras mata a su propio hijo. La solución pasa por otro lado, no por matar a seres humanos”.

En relación a reforzar la educación sexual, Gutiérrez opinó “es todo un trabajo previo y esto es mucho de lo que ha fallado el Estado en esta época. Es fundamental trabajar en la educación y afectividad de los jóvenes, inculcarles sobre la sexualidad, que nuestro cuerpo no es un celular que al año que viene lo cambio por uno mejor, sino que hay que cuidarlo, protegerlo, valorarlo y que la sexualidad debe ser responsable”.

Consultadas sobre su opinión respecto a que sean mujeres las que exigen la legalización del aborto en Argentina, Gutiérrez sostuvo que “los movimientos feministas y abortistas no me representan como mujer, los que trabajamos en defensa de la vida somos conscientes que estos movimientos reciben millones de dólares de organizaciones internacionales, no se mueven por matar niños sino porque hay mucho dinero por detrás ya que el aborto es un negocio lucrativo, que mueve millones, mueve mucho dinero a la par del negocio de las drogas y lar armas”.