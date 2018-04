Se dictó el taller sobre siembra de almácigos

Jujuy al día® – Con el objetivo de producir plantines de hortalizas de manera orgánica, utilizando diferentes recipientes y para conocer las técnicas de preparación de almácigos, se realizó un taller sobre este tema en instalaciones del Centro Cultural del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, organizado por la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano y la Agencia Perico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuarias (INTA).

De esta actividad participaron más de 70 personas de diferentes barrios de Capital, de instituciones educativas, de huertas comunitarias y de la Pastoral. Además contó con la presencia de la Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Marta Russo Arriola y la Directora del Plan Social Nutricional Provincial (PlaSoNuP), Rosalía Avalle.

En la ocasión, Mabel Mendoza, integrante del equipo técnico del Proyecto Huertas del PLASONUP, expresó que este taller surgió del interés expresado por huerteros con los que se viene trabajando desde la Secretaría, para poder aprender nuevas técnicas relacionadas con la calidad de las semillas, armado de almácigos y trasplante.

Por su parte, el ingeniero Daniel Lamberti de la Agencia Perico del INTA, precisó que la capacitación se dividió en dos módulos, teórico y práctico. “Estuvimos dando una charla técnica sobre los almácigos, cómo construirlos, cuál es su finalidad, qué semilla utilizar y qué elementos utilizar para que tenga una buena germinación, con el objetivo de iniciar una buena planta, en este caso hortalizas, para una huerta o institucional”, explicó.

Lamberti, indicó que durante el taller se vieron 2 maneras armar los almácigos, la primera utilizando unas bandejas especiales para tal fin y la segunda, que lo puede hacer cualquier persona, reciclando cajones de madera en desuso, donde se pueden sembrar las hortalizas de semillas pequeñas, como cebollas, lechugas, acelgas, puerro, repollo, brócoli, que son de temporada otoño-invierno. También aclaró que esta técnica puede ser utilizada para otro tipo de plantas, como ornamentales, aromáticas o árboles, inclusive.

A su vez, Noemí Heredia, vicedirectora reemplazante de la escuela primaria N° 444 “Jujuy, Abanderada de la Patria”, subrayó que este tipo de talleres “son muy lindos, porque las personas están interesadas en este tema” y son muy útiles para esa comunidad educativa ya que tienen proyectado la implementación de una huerta “algo que es bueno para que niñas y niños aprendan sobre alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente, arborización y reciclado de los distintos tipos de desechos”.

Martina Lamas, vecina huertera del Sector B6 de Alto Comedero, comentó sobre el taller: “es muy bueno, me gusta porque aprendemos técnicas que no conocíamos para hacer los almácigos” y añadió que comenzó a trabajar con el equipo técnico del PLASUNUP hace cuatro meses, quienes le proveyeron con semillas para continuar mejorando huerta particular.

Finalmente Marcelo Cabero, encargado del Centro Cultural, destacó la gran convocatoria que tuvo el taller y remarcó: “nos parece fundamental que se difunda en la comunidad este tipo prácticas y se dicten estos talleres, para incentivar en los vecinos el cultivo de sus alimentos, de manera orgánica sin agroquímicos, que es mucho más saludable y viene del fondo de la casa a la mesa directamente”.