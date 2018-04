Jujuy se prepara para el estudio nacional sobre Personas con Discapacidad

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC), Ana Juárez Orieta, anunció que Jujuy, como el resto del país, comenzará con el estudio nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, donde se encuestaran casi mil viviendas en la provincia para conocer la situación socio económica, las condiciones de vida y el número de personas con discapacidad en Jujuy. Además, el estudio se extiende a su ámbito familiar y vecinos.

Al respecto, Ana Juárez Orieta expresó al diario JUJUY AL DÍA® que “esta es una encuesta que se hace con INDEC en todo territorio nacional y en Jujuy, el gobierno provincial, en la figura de su gobernador, ha determinado que esto sea muy importante y una cuestión prioritaria para DIPEC, llevar adelante esta encuestas”.

“Esto nos dará la posibilidad de conocer cuál es la realidad, la situación socioeconómica, en qué condiciones de vida que tiene este grupo, este colectivo, de nuestra población que no conocemos en números, no sabemos cuál es la situación de estas personas y su grupo familiar”.

Agregó “es una encuesta que abarca el territorio provincial: Yungas, Valles y región metropolitana, no se tomó Quebrada y Puna, pero nos permite como Estado conocer la situación y poder diseñar políticas públicas”.

Explicó que “se toman todas las discapacidades, es una muestra muy bien estructurada, venimos trabajando hace más de un año con INDEC para la selección de las viviendas y tiene adentro de la muestra concentradas todas las discapacidades. La mayor cantidad es el número de discapacidades motrices, en principio, y se fueron poniendo en el rango las cantidades que se observan en los Certificados Únicos de Discapacidad, es uno de los criterios que se utilizó”.

“Más allá de esto, esta encuesta no solo nos va a permitir conocer las condiciones de vida sino la asistencia directa del Estado, la presencia del Estado en este grupo de personas con discapacidad, pero también el entorno familiar y el entorno donde viven porque no solo se encuesta al discapacitado sino a su familia y a los vecinos. Es una encuesta amplia, digitalizada, nuestros encuestadores usan tablet de manera tal que los resultados estarán en no más de 5 meses”.

Sobre la duración de la toma de las encuestas, la titular de DIPEC indicó que “este fin de semana tenemos la piloto, se sale a probar territorio y la toma de datos se va extender durante abril y mayo. Dura 42 días en campo efectivo, pero este fin de semana salimos a campo, queremos decirle a la población que más allá de que es una carga publica, participar en los operativos de encuesta del sistema estadístico nacional y provincial, los datos están resguardados por el secreto estadístico, no se pueden divulgar de manera individual y nuestros encuestadores estarán debidamente identificados”.

Sostuvo que la encuesta “es la manera que tienen los ciudadanos de poder hacerle conocer al Estado cual es la situación real, las condiciones y cuál es el número exacto de personas que tienen discapacidades varias”.

Señaló que “en el país la muestra es de 41 mil viviendas, en nuestra muestra tenemos 998 viviendas, pero hablamos de viviendas, las encuestas estimamos que llegaran a 1800 porque la encuesta va por hogar. La vivienda es el ladrillo y el cemento, adentro encontramos, y Jujuy tiene una característica de ser multihogar en muchos territorios, y a veces hallamos hasta 3 hogares conviviendo en la misma vivienda, de modo tal que nosotros estimamos con los análisis poblacionales, que vamos a llegar a 1880 hogares con una muestra de 998 viviendas”.

Añadió que “los datos no tienen que entrar en proceso de carga asique posiblemente en 5 meses INDEC dé a conocer los resultados, nosotros estamos contribuyendo al sistema y no podremos difundir datos previos”, concluyó.