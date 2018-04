Deambulan por los techos y agredieron a policías en San Francisco de Alava

Jujuy al día® – Personal de UPCAR (Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida), pertenecientes al Comando de Prevención y Seguridad Ciudadana, procedieron el pasado lunes en horas de la noche, en dos hechos distintos, a la demora de tres sujetos quienes deambulaban por los techos de las viviendas y otro que causaba disturbios, en inmediaciones del barrio San Francisco de Álava de esta ciudad capital. Los causantes, fueron remitidos a la sede policial con jurisdicción en la zona.

El primer hecho, se concretó cerca de las 20 horas, en intersección de las calles Coctaca y Maíz Gordo del mencionado barrio, donde los efectivos ciclísticos divisaron en los techos de los inmuebles del lugar, a dos masculinos en actitud sospechosa, a quienes luego de darle la orden de descender e identificarse, estos hicieron caso omiso, intentando darse a la fuga, siendo alcanzados por los uniformados y procediendo a su demora.

Los protagonistas, de 24 y 26 años, con residencia en los barrios Alberdi y Belgrano, fueron trasladados a la Sub Comisaria del sector, ya que no supieron justificar su presencia en tal situación, a la vez que no aportando documentación personal de identificación, siendo alojados por averiguación de antecedentes, a disposición de la fiscalía de turno.

Otro hecho, se presentó minutos después tras un alerta del sistema de emergencia 911 que informaba que, a la altura de las calles Pirquitas y Zenta, un grupo de masculinos ingerían bebidas alcohólicas y estarían causando disturbios en la vía pública, como así se estaría produciendo un enfrentamiento entre los mismos. Al constituirse, efectivos de Bicipolicías procedieron al despeje de los revoltosos, siendo que uno de los causantes de 22 años con domicilio en el barrio en cuestión, agredía verbalmente al personal policial, negándose a colaborar en todo momento, situación que fue subiendo de tono a medida que pasaban los minutos, por lo cual tuvo que ser demorado y conducido a la dependencia policial.