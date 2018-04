Jujuy pionera en conectividad en el país

Jujuy al día® – El gobernador de la provincia, Gerardo Morales y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, participaron de la inauguración de la Televisión Digital Abierta en La Quiaca y un nuevo Punto Digital para la provincia. Asimismo, se firmó un convenio para financiar el Plan Nacional de Conectividad que beneficiará a 81 localidades jujeñas y se entregaron parte de las 800 antenas digitales previstas para la zona.

Estuvieron también presentes, la Ministra de Educación, Isolda Calsina; el director de ENACOM, Miguel Giubergia; el intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito; el delegado de ENACOM Jujuy, Hugo Calvó, intendentes y comisionados de la Puna; funcionarios, legisladores y diputados provinciales.

En ese marco, Morales agradeció al Gobierno nacional ya que “este es el primer lugar en el territorio nacional donde se hace este tipo de acción integrada apuntando a la mayor conectividad”.

Dijo que el acuerdo firmado tiene que ver en un principio, con un pedido de las autoridades de Azul Pampa y de otros pueblos, con quienes “firmamos actas compromiso para avanzar con este proyecto, porque que la Puna y La Quiaca tienen que explotar”.

Recordó que la inversión para concretar la fibra óptica es de 300 millones de pesos, la cual integra el trayecto de las rutas 40 y 9, indicando que “ya están los centros instalados en la mayoría de las localidades siendo el desafío conseguir inversiones de empresas privadas. Hemos pedido a los locales que se sumen y se asocien al Gobierno de la provincia para llegar a la última milla”, afirmó.

Con respecto al convenio dijo que “establece formar técnicos en conectividad, para que sean los propios residentes del lugar quienes conecten la fibra óptica y de esa manera lograr buenos ingresos por la prestación de ese servicio, porque si no tenemos conectividad las cosas no surgen y no habrá desarrollo”.

“Otro desafío, es la Zona Franca en la Puna y La Quiaca, que llevará tiempo pero que ya está esperando el decreto de Nación. La provincia ya expropió más de 1.200 hectáreas para que también funcione allí una planta solar, un proyecto que se realizará con aportes no reintegrables del BID por un monto de 18 millones de pesos para la instalación de una planta de acumulación de energía con baterías de litio, a lo que se suma el trabajo de la provincia para que vuelva el ferrocarril”, cerró el Mandatario.

A su turno, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, valoró el trabajo del ENACOM y los distintos equipos del ministerio para cumplir con uno de los grandes objetivos del gobierno, que es unir a los argentinos debido a que es uno de los principales postulados del presidente Mauricio Macri. “Un mundo sin conectividad quedó en la prehistoria; tenemos la obligación como gobernantes de dar oportunidad a todos”, señaló.

“Con estos convenios estamos dando mejores condiciones de estudios a los alumnos de la Unju y a los analistas programadores, siendo positivo también en materia de salud porque se podrá ofrecer telemedicina pediátrica, que sirve para darle a la gente de bajos recursos la alternativa de una interconsulta con el Hospital Garraham o con otro centro médico”, subrayó.

Del mismo modo, dijo Ibarra “necesitamos conectividad para el uso del celular, para la formación a partir de la educación a distancia y asistir a cursos virtuales, para que cualquier persona pueda recibir capacitación y obtener una salida laboral. Si a esto le sumamos las iniciativas en materia de energía solar, turismo o producción de quinua, el futuro para la provincia estará asegurado”, comentó.

Finalmente, el intendente de La Quiaca, destacó que el trabajo, es lo que nos une hoy. “Lo que hoy está pasando para los quiaqueños es un hecho histórico, porque estamos consolidando el eje del sistema digital educativo, estamos consolidando un polo tecnológico”, afirmó.

“Esto va ligado a un proyecto de vida y proyecto soñador, donde la única herramienta de transformación es la educación y a eso le sumamos la tecnología”, subrayó Tito.

Asimismo, recordó que allí, donde nace la patria, va a iniciar por primera vez las clases la Universidad Nacional de Jujuy, gracias a las gestiones del Gobernador que expandió la presencia de la Universidad en toda la provincia, “lo que se debería de haber hecho hace muchos años”.