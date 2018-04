Quedó inaugurado el 157º periodo de Sesiones Ordinarias

Jujuy al día® – Con el discurso del gobernador, C.P.N. Gerardo Morales, y de acuerdo al artículo 137 – inc. 8 de la constitución provincial, quedó inaugurado el periodo 157º de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy.

A propósito, el gobernador agradeció a la Cámara “la aprobación de leyes que sirvieron, sirven y servirán para profundizar un modelo de cambio en Jujuy. En el anterior periodo se aprobaron 56 leyes, 34 en el Ordinario y 22 en el Extraordinario”. Además, agregó “vengo a ratificar el rumbo de la paz, del esfuerzo, el trabajo y la construcción de ciudadanía. La unión del pueblo jujeño y la lucha contra la pobreza”.

Entre los ejes de su discurso, el gobernador destacó los cambios y desentralización del Poder Judicial, la baja del índice de pobreza, el crecimiento de la actividad económica, de exportaciones, el aumento en la formación de empleo y la ampliación de la matriz productiva. En relación a esto, Morales destacó el rol del litio como cambio en la matriz energética del mundo. “No hay crisis del petróleo por la baja del precio del barril, hay una crisis que es conceptual en el mundo. Crecen los desarrollos de energías renovables y crecen los sistemas de acumulación. El Litio es un actor central”, señaló.

Por otra parte, Morales se refirió como “un actor destacado” la recuperación de la Zona Franca para Jujuy. “Soñamos, hace más de 20 años, con muchos dirigentes, transversalmente, de la oposición, del oficialismo, de instituciones intermedias. Cuántas veces muchos de los que estamos acá luchamos por la Zona Franca. Vamos a hacer realidad las Zonas Francas de Perico y de La Quiaca”.

En relación al turismo, el mandatario señaló “constituye el 4,5% del empleo en la provincia y pretendemos llevarlo al doble en los próximos años”. Además, se refirió al fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial sobre el uso de paisajes jujeños como publicidad engañosa. “Hemos logrado un fallo para que se dejen de usar los paisajes de Jujuy. Es algo que ningún gobierno logró”, remarcó. Respecto de las obras de recuperación de la Línea C del Ferrocarril General Belgrano entre Jujuy y La Quiaca, Morales destacó “ya estamos instalando las vías. Se hicieron obras multipropósito. Estamos con 1.3 kilómetros de vías. Ya intimé a los que están en el ENTE del proyecto, de que tenemos que llegar a Tilcara hasta julio del año que viene”.

Para finalizar, el gobernador remarcó “Jujuy es la energía que genera la posibilidad de tener un sistema de vida democrático, de respeto, donde haya paz. No somos un gobierno infalible. Hacemos cosas, hacemos más que gobiernos anteriores y no vamos a dejar de recorrer ese camino. Tampoco vamos a dejar de recorrer el camino del diálogo, de garantizar la paz, de defenderla y cuidarla, que es una tarea de todos los jujeños. Quiero convocar al pueblo de Jujuy a seguir transitando este camino del diálogo, del respeto, que no utilicemos caminos indirectos que lleven a la confrontación porque no sirve para nada y nos hizo atrasar como provincias décadas. Tenemos un gran pueblo, por eso, antes de dejar inaugurado este periodo de sesiones, quiero ratificar este rumbo y convocatoria a todos los jujeños y jujeñas, a cuidar la paz lograda, este modo de convivencia sobre la base del respeto. A seguir pensando que la mejor manera de destruir la pobreza es con trabajo, con educación, con esfuerzo, con la cultura del trabajo y de esforzarnos todos los días. Hay gobierno en la provincia de Jujuy”.