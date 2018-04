Sadir: “hemos solicitado un adelanto de coparticipación para hacer frente al pago de sueldos”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, explicó de dónde saldrían los fondos para hacer frente a estas nuevas erogaciones salariales y a cómo la provincia no se aparta de la ley de responsabilidad fiscal.

Ayer había adelantado que aún no hay fecha de inicio del cronograma de pagos de los sueldos del mes de marzo y que los mismos ya serán liquidados con el incremento del 5% y modificaciones en las asignaciones familiares.

Además, se refirió al proyecto para la implementación de un parque solar en Finca El Pongo y de dónde se busca la financiación.

Carlos Sadir expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “tenemos la ley de responsabilidad fiscal que establece varias reglas, entre ellas el no aumento de la planta de personal y el no crecimiento de gastos corrientes donde está el tema de los sueldos. En este caso, y con estos valores que manejamos, no nos pasamos en ninguna de las reglas establecidas en la ley de responsabilidad fiscal a la que la provincia adhirió el año pasado. En este sentido, estamos bien”.

Explicó que “estamos buscando los fondos porque el incremento significa más erogaciones en personal y todavía no tenemos todo definido con Nación el tema de los recursos. Por ello hemos solicitado un adelanto de coparticipación para hacer frente al pago de sueldos”.

En relación a las modificaciones en la asignación por hijo, dijo “a nivel nacional está en 1.446 pesos; esto estará por debajo, pero es distinta la manera en la que se liquida la asignación por hijo. En el caso el gobierno nacional la liquidación que se hace, para ver en que tramo le corresponde a cada agente, se efectúa con la suma del salario del grupo familiar, acá solo tomamos el de uno de los agentes, asique en realidad esto es más beneficioso, a pesar de que el valor sea un poco menor, se los beneficia más por la mecánica de la liquidación”.

Sobre la búsqueda de financiación para dar forma a un proyecto para un nuevo parque solar, Sadir mencionó “el gobierno está trabajando, está el proyecto para hacer un parque solar de 200 megas en El Pongo, pero todavía no está definido”.

“Con el Banco Europeo de Inversión (BEI) hay un proyecto para financiar una parte de ese parque, pero aún no está cerrado ese acuerdo. Lo que sí está cerrado con el BEI es el préstamo para GIRSU, pero con el parque solar, si bien hay una propuesta para que el BEI lo financie, todavía no se cerró, pero está la propuesta para hacerlo. Tampoco está definido el valor general”.