Buscan soluciones para más de 200 egresados de los CEIJA que están sin títulos

Jujuy al día® – Más de 200 ex alumnos de los CEIJA, centros a los que por graves irregularidades se les denegó la incorporación a la enseñanza oficial, concurrieron a la Dirección de nivel Secundario del Ministerio de Educación para exponer que cursaron estudios en esos establecimientos y no les entregaron sus títulos.

En tanto, más de medio centenar se inscribió para ser reubicados en escuelas estatales gratuitas, donde podrán acceder a una modalidad similar a la que habían elegido en los CEIJA Idear.

Además, otros 139 que finalizan el secundario se presentaron para rendir materias que adeudan y por resolución de la Secretaría de Gestión Educativa podrán dar exámenes los días 11, 12 y 13 de abril.

La atención a los ex alumnos de estos centros que cursaron y están sin títulos o que quieren inscribirse en colegios estatales, continuará esta semana en las oficinas de la Dirección de nivel Secundario para los ex estudiantes de los CEIJA de San Salvador de Jujuy y Palpalá, y en las delegaciones regionales de San Pedro y La Quiaca, debiendo presentarse munidos de documento nacional de identidad y constancias que acrediten el cursado.

La secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich, recordó que los CEIJA Idear no fueron incorporados a la enseñanza oficial por las reiteradas irregularidades cometidas y los incumplimientos a intimaciones efectuadas por el Ministerio de Educación: “nunca fueron incorporados y no cumplieron con esas normas que tienen que cumplir como cualquier institución de gestión privada”, explicó.

“En la Dirección de nivel Secundario se atiende personalmente a los ex alumnos para solucionar caso por caso”, destacó Brajcich.

La funcionaria indicó que en La Quiaca no se pudo avanzar con la atención de los ex estudiantes debido a la imposibilidad de acceder a la documentación del CEIJA de esa ciudad. “En el caso de La Quiaca, el director no permitió el acceso debido a que la institución funciona en su domicilio particular y no se permitió retirar la documentación para analizar, lo que sí sabemos es que por ejemplo hay alumnos a los que desde el año 2011 no se les otorgan los títulos, o sea que la situación es, seguramente, mucho más compleja de lo que sabemos”.

“Por eso se está convocando a los exalumnos para que se presenten en la Dirección de nivel Secundario con la documentación que tengan y acrediten que fueron alumnos de esa institución, porque no de todos los casos se tiene la documentación”, precisó.

Finalmente, la secretaria Brajcich explicó que la situación de los docentes que se desempeñan en estos centros debe ser resuelta por la Asociación Civil Doctor Manuel Belgrano, organización de carácter privado a la que pertenecen los CEIJA.