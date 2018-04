Operativos de control en zonas de la Vieja Terminal

Jujuy al día® – Se procedió al control de documentación que autoriza el desarrollo de actividades comerciales y se detectaron diversas irregularidades como la presentación de documentación y acreditaciones falsas.

Durante el procedimiento que se desarrollaba con total normalidad, un pequeño grupo de personas, las cuales no presentaron acreditación alguna para referir su identidad u organización, interrumpieron en el operativo que llevaba a cabo la Dirección de Control de Espacios Públicos de la Municipalidad e irrumpieron para impedir que se levanten puestos de venta que no sólo incumplían con lo que pide la ordenanza municipal regulatoria, sino que además no contaban con ningún tipo de aprobación, sumando también la exposición de documentación pública falsa como carnets sanitarios, según informaron funcionarios e inspectores del Municipio.

La gran cantidad de denuncias recibidas aportaron valiosa información para facilitar nuestra tarea. Algunos vendedores se encontraban “enganchados” al alumbrado público y encendiendo fuego en veredas de la zona, por tanto se labraron las actas de infracción correspondientes pidiéndoles se retiren por desarrollar actividades comerciales sin autorización.

Quedan expuestos los peligros que atañan a la salud pública y es función primordial de este Municipio velar por la seguridad de la población. Debemos recordar que existen ordenanzas que regulan esta situación y que deben respetarse, garantizar este cumplimiento es tarea los organismos de control de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.