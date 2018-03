Jujuy al día® – La agilidad en el control en los pasos fronterizos para el transporte terrestre, la posibilidad de una parada de descanso para los turistas en tránsito en viajes terrestres, nuevas alternativas en conexiones aéreas, fueron algunos de los temas expuestos en la Jornada de Cancillería Federal por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas.

En la mesa panel, junto al secretario de Cultura y Turismo de San Salvador, José Rodríguez Bárcena, y la secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, el ministro Posadas también hizo hincapié en la agenda turística y cultural de la provincia como fundamento para recuperar el protagonismo de Jujuy en particular, y del Norte Argentino en general.

Destacó asimismo, la atención recibida para que Jujuy plantee una serie de temas transversales, no directamente vinculados al turismo pero beneficiosos para la actividad según la política de Estado definida. “Se puntualizó el tema de las agencias de viajes que cuando vienen de Brasil hacia Chile, por un tema migratorio, no pueden hacer base en Jujuy –señaló-, los pasos fronterizos también es algo que preocupa porque si bien no es directo al turismo sí afecta a la actividad, por lo que se busca que sean más ágiles, dinámicos e integrados, tanto en Jama como en La Quiaca”.

Hizo hincapié en que se busca el crecimiento tanto del transporte de turistas por vía terrestre como aérea por la labor encarada a nivel provincial y nacional, “pero se tiene que cambiar el paradigma de las fronteras y lograr mucha más de integración y menos de confrontación”.

Más adelante, resaltó el trabajo desde lo cultural con diferentes eventos de carácter internacional “buscando poner a Jujuy en el centro de la escena sudcontinental y transformarla de lo que se la consideró los últimos 200 años, como una provincia periférica de la Argentina”.

“Este cambio de paradigma se está planteando muy fuerte a nivel nacional e internacional –enfatizó-, estamos siendo consecuentes con cada una de las actividades que se están trabajando en la provincia para reforzar este eje que demuestra un espíritu multicultural”.

Y agregó que “en definitiva, es recuperar y visibilizar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestro patrimonio, para recuperar el tiempo perdido, en términos históricos, los 200 años de Independencia que le quitaron protagonismo a la provincia, en particular, y al Norte Argentino en general”, concluyó.