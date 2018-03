Crimen de Alexis: “no había indicios, además había un fuerte apego de los chicos por su mamá” La ministra Galfré hablo sobre caso

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Ada Galfre, se refirió a las actuaciones realizadas por las entidades de dicho Ministerio en torno al menor asesinado por su madre, Alexis Mamani, y explicó los pasos seguidos y opinó sobre las mejoras que deberían hacerse en los tiempos de aplicación de los protocolos. Además, adelantó que, a raíz de esto, analiza cambios dentro del área de Niñez de dicho Ministerio.

Al respecto, Ada Galfre expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “los equipos técnicos han hablado con algunos de ustedes, y desde el Ministerio quiero decir que, cuando nosotros actuamos desde el Ejecutivo, que es parte del Estado, debemos aclarar eso, por algunas expresiones, el Estado somos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial”.

“A nosotros el caso nos ha llegado en septiembre del 2017 por violencia de género, se articula con la Oficina de Protección de Derechos, porque nosotros mismos hemos generado con Nación un programa que tiene que ver con un abordaje de niños que viven en hogares con situaciones de violencia, para evaluar cómo están afectados por esa situación y para que en su crecimiento no vuelvan a repetir la historia, ni del sometimiento ni de la violencia. En ese contexto los niños fueron atendidos acompañados por la mamá, en su momento nos dio el patrocinio jurídico en cuanto a la cuestión de violencia por la cual queda su pareja detenida y hay una perimetral por parte de la suegra en su momento y antes de ser detenida su pareja”.

Señaló “cuando no acudía se la llamaba y nos decía que ella le daba prioridad al tratamiento que hacía con los chicos, porque había una situación con Joel y demás, luego volvía al tratamiento. Respecto a la situación y abordaje en cuanto a infancia se hizo siempre en ese contexto como estaban los chicos en esa situación de violencia, que es la que nos tocaba a nosotros resolver”.

Galfré sostuvo que “el diagnostico psicológico de cualquiera de los dos, que son profesionales diferentes, coinciden en no haber visto ningún indicio de algún tipo de violencia de la señora hacia los hijos, como también coinciden en parte la Justicia y Salud. No había indicios, además había un fuerte apego de los chicos por su mamá”.

“En uno de los tratamientos donde la señora debía ir y no fue, es el estilo llamar, buscar y ahí ella manifestó por qué no había ido, porque había ido a poner la denuncia por sus propios medios por una situación de abuso de los niños. Eso fue lo que generó la judicialización del caso y cuando pasa esto nosotros no podemos intervenir sino es a través del mandato del fiscal, de la defensora, que nos diga lo que tenemos que hacer”.

Consultada por qué antes de la denuncia del abuso no se retiró a los menores del hogar, Galfre respondió que antes de la judicialización “veníamos trabajando bien. No lo hicimos porque no había indicios de violencia por parte de nadie, la violencia era de los adultos, no era de los chicos y eso consta en los informes, no es una opinión mía”.

“Inmediatamente enterada de la situación, a nosotros no nos notifica la justicia que el niño no había ido a la Cámara Gesell, esa es una decisión que se toma a partir, tengo entendido, de que no vieron el riesgo. También podrían, por una cuestión preventiva, decir ‘vayan a la casa a ver sucedió’ y nosotros como auxiliares, podríamos haber acudido. Esas son situaciones que explico, en cada uno de los casos que consideramos como casos difíciles y demás tengo la costumbre de llamar a los profesionales responsables de las áreas para que me informen cómo han actuado, y en este caso, como en otros, inmediatamente los elevo a la justicia”.

Respecto a de quién o a quién se había realizado los informes psicológicos, la funcionaria señaló “a la mamá que era la que intervenía, con un informe de situación colateral de cómo se encontraba todo el grupo, con los informes del tratamiento de la mamá, o sea el psicodiagnóstico también, y de los chicos, tanto una oficina como la otra tuvo sus diagnósticos, tratamientos y todo eso junto fue elevado a la justicia”.

“Ahora quiero decir que en esto se actúa a través de un protocolo que lo trabajamos con UNICEF en base a la 26061 y fue presentado en noviembre del 2016 por un decreto del gobernador y esto ameritó la intervención y pedido de acompañamiento de la Justicia con una acordada, la cual no se firmó, eso no impide la actuación pero es bueno, como dijo el gobernador en el caso de deudores alimentarios, de que exista, porque todos tendremos delimitados qué tiene que hacer cada uno en el tiempo que le corresponde”.

Sobre por qué no se firmó dicha acordada, respondió “habría que preguntarle al Superior. De todas maneras, eso no impide nuestra actuación”.

En relación a su participación tras la denuncia por los supuestos abusos, Galfre señaló “nos pusimos a disposición de la justicia, la mamá se dedicó al chiquito y luego se dio el desenlace que sabemos. En estos momentos el hermanito está en custodia de una familia de cariño, con la custodia permanente, pero a la vez lo más cuidadosa posible para que el niño viva en un ambienta lo más amigable que se pueda”.

Indicó que la decisión de que así sea fue tomada desde su Ministerio. “Nosotros hemos presentado la alternativa articulando con el Fiscal, pero quien avala esta intervención es el Fiscal porque es quien tiene la potestad de decir que será hasta que Joel esté emocionalmente estable para poder concurrir a la Cámara Gesell, y es muy importante porque eso esclarece todas esas cuestiones que seguramente Joel tiene que decir y además le saca un montón de peso y le permite hacer un descargo. De ahí en adelante se verá con el criterio de la Defensora de Menores y del equipo técnico nuestra la situación de Joel pero está emparejada a cómo seguirá la fiscalía”.

Señaló “cuando dice de articulación se refieren al Estado y focalizado en el Poder Ejecutivo y sostengo que el Poder Ejecutivo es una parte del Estado. Acá hay articulaciones internas que deberían ver los Poderes. Como autocrítica puedo decir que hemos planteado el protocolo, si tengo que hablar de críticas digo que hay una funcionaria, públicamente lo digo como ministra, pido disculpa de que no haya atendido a la prensa colgando el teléfono porque no ha dado las respuestas correspondientes, pero básicamente las actuaciones que debíamos hacer las hicimos”.

“La autocrítica tiene que ver en que los tiempos que se tienen que manejar respecto a este tipo de situaciones no es posterior a estos desenlaces sino cosas que a veces no se le da la importancia necesaria cuando uno pide una firma, un protocolo, un accionar, una reunión, de hacerla en tiempo y forma que corresponda”.

Sostuvo “no estoy diciendo que los protocolos no funcionaron, pero los tiempos de aplicación del protocolo es lo que no funciona en la aplicación de uno y de otros. Por eso acepto la articulación, y lo que estoy planteando: no es el protocolo, es la aplicación de quien tiene que ejercerlo en los tiempos que corresponden, y eso amerita a que nos sentemos todos para revisar que no haya baches. No es la modificación del texto sino la acción entre los tiempos de cada uno”.

Además, Galfré adelantó que “estoy haciendo modificaciones en el equipo técnico. Lo voy a hacer en el momento correspondiente porque entiendo que cuando una persona tiene un problema personal y se somete a la justicia es una decisión de la persona y no afecta en este caso la gestión, pero cuando son cuestiones de gestión que tiene que ver con un accionar que no está claro, la responsabilidad es quedarse hasta que se aclare porque hasta entonces deber dar respuestas”.

“Ya lo anunciaré, serán en Niñez. No inicie una investigación, no necesito eso, vengo evaluando situaciones que entiendo que hay que asumir, que primero deben ser aclaradas y después a lo mejor, cambios, roles y demás de cosas diferentes pero está totalmente cubierto, controlado y demás. La Secretaria de Niñez se hace cargo de muchas cosas pero yo quiero un equipo donde cada uno debe cumplir sus roles”, concluyó.