En la apertura del Año Judicial, fue inaugurado el edificio del Centro Judicial de Libertador General San Martín

El edificio del Centro Judicial Nº 3, de la ciudad de Libertador General San Martín, fue inaugurado el lunes 26 de marzo, en el marco del Acto de Apertura del Año Judicial.

La trascendente ceremonia institucional fue presidida por el gobernador de la provincia, CPN Gerardo Morales, acompañado por la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; el vicegobernador, CPN Carlos Haquim; los jueces del máximo tribunal de justicia doctores José Manuel del Campo, Laura Lamas González, Beatriz Elizabeth Altamirano y Pablo Baca; y el intendente de esa ciudad del ramal Ing. Oscar Ramón Jayat.

Integrantes de la justicia provincial; ministros del poder ejecutivo; legisladores nacionales y provinciales; representantes de organizaciones no gubernamentales, del sector privado, empresarial y de la producción; intendentes municipales, concejales y miembros de las comisiones municipales de la región, junto a vecinos de Libertador General San Martín, fueron partícipes de un hecho histórico para el Poder Judicial de Jujuy.

Las primeras palabras fueron de la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa Civil, Dra. Susana Traillou, y luego del Dr. Roberto Barros, quien lo hizo en representación del entusiasta grupo de abogados que liderados por la actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Clara de Falcone, iniciaron las gestiones para la creación del Centro Judicial, que se inauguró.

Luego, al hacer uso de la palabra, la magistrada, afirmó que el Centro Judicial Nº 3 reviste el carácter de histórico, porque a partir de su inauguración, Libertador General San Martín forma parte de la descentralización del Poder Judicial, con el objetivo de evitar que los derechos se vulneren; destacando que los ledesmenses “hoy tienen un lugar en donde pueden ir a pedir Justicia”.

La Dra. Clara de Falcone, rememoró que hace cuarenta años un grupo de abogados de San Pedro de Jujuy y de Libertador General San Martín, se reunían para que esta última ciudad tuviera un Juzgado similar al que en ese momento funcionaba en San Pedro, el cuál, abarcaba entro otras, cuestiones laborales, de familia, de menores, medidas cautelares.

Seguidamente, destacó que pese a la lucha del mencionado grupo, el dinero no llegaba para concretar la obra y plasmar su deseo de tener una “justicia real”.

Esa situación no impidió persistir en el esfuerzo por alcanzar el objetivo de concretar el Centro Judicial, por lo que rindió tributo a aquellos profesionales del derecho que formaron parte de ese anhelo y hoy ya no están, recordando, en forma particular a uno de ellos, el Dr. Camal Zamar.

Posteriormente, afirmó que, “la posibilidad de acceder a la Justicia reside en la capacidad de constituirse en la puerta de entrada del sistema de la tutela judicial y resolver los conflictos diarios”.

Finalmente, agradeció al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, por impulsar la descentralización de la justicia y localizarla en diferentes lugares de la geografía provincial para evitar la discriminación en el acceso a ella, principalmente a personas que por su condición económica, no pueden viajar o no cuentan con el dinero para contratar un abogado, resultando imposibilitadas de obtener la tutela de sus derechos, y tampoco, una solución a sus problemas.

Por su parte, el primer mandatario provincial, expresó que este acto es la realización de un sueño que muchos imaginaron, y por el cual lucharon hace ya un largo tiempo por verlo cumplido, por lo que, felicitó a todos aquellos que lo anhelaron.

En ese sentido, dijo que se esta avanzando en un proceso de descentralización de la justicia para llegar al interior, desafío que hoy, se va concretando a través de este Centro Judicial; evitando además, que en los casos de mujeres victimas de violencia de género del interior de la provincia, se tengan que trasladar a San Salvador o a San Pedro.

Así mismo, señalo que el proyecto de mejorar el acceso a la Justicia esta progresando, no sólo para que los ciudadanos encuentren asesoramiento gratuito y respuestas concretas para superar conflictos, sino que además, para que se brinde un servicio para todos.

En ese marco, anunció que se afectaron los recursos para que en poco tiempo se ponga en funcionamiento tanto el Juzgado Multifuero en Libertador, como el Centro Judicial de Perico; y además, se avanzará sobre el proyecto de la Ciudad Judicial, en San Salvador de Jujuy.

Más adelante, el gobernador de la provincia se refirió al sistema de designación de magistrados por medio de concurso de antecedentes, considerando que el mismo está fortaleciendo al Poder Judicial, por cuanto se está incorporando, a través de un sistema transparente, profesionales idóneos y de esta manera, mejorando la calidad del servicio de justicia.

En ese marco, mencionó que acompañando todo este proceso, se enviará en abril a la Legislatura, después de la apertura de las sesiones ordinarias, los pliegos para la Cámara de Casación, el Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y otros Juzgados cuyas ternas de postulantes ya están en sus manos.

Para finalizar, felicitó al Poder Judicial “por el coraje y valor de sus magistrados”, tras el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que respaldo su accionar y expresó que “tenemos que estar orgullosos de los jueces que tenemos”.