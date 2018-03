Entra en vigencia en Jujuy el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Jujuy al día® – El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, acompañado de la titular del Poder Judicial, Clara de Langhe de Falcone, y autoridades ministeriales, anunció hace instantes la puesta en marcha del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jujuy (REDAM), el cual prevé importantes sanciones a aquellos que incumplan con el pago de las cuotas.

El registro fue creado por la Ley 5273 del 2001, promulgada en el 2003 y publicada el mismo año. El decreto 4655-G- 2017 reglamentó dicha ley que cuenta con acuerdo del Superior Tribunal de Justicia N° 21 FOLIO 08/09 N°4 de febrero del 2018.

Este registro prevé la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad de ser asistidas por el obligado a prestar alimentos. La autoridad de aplicación y control será la Secretaria de Justicia.

El REDAM constará de la nómina de aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas, o 5 alternadas fijadas por la Justicia.

Las consecuencias de este incumplimiento tiene varias sanciones: no podrán acceder a créditos, habilitaciones concesiones, licencia ni permisos no ser designado personal jerárquico; no podrán ser proveedores del Estado, no podrán ser candidatos electivos, entre otras.