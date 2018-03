Primer año del Parador Saludable en la Ciudad Cultural

Jujuy al día® – Con distintas actividades deportivas y recreativas y un brindis saludable se cumplió el primer año de funcionamiento del Parador Saludable en la ciudad Cultural, del barrio Alto Padilla, el cual es implementado por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano en el marco del Programa Movete.

De este espacio gratuito y al aire libre participan personas de distintas edades, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, y los martes y jueves de 18 a 20 horas. Las diferentes actividades son coordinadas por profesores de Educación Física que integran el grupo de trabajo de la Secretaría de Deportes y Recreación.

Alicia Ovejero, una de las participantes de Parador Saludable, dijo sobre la experiencia vivida: “vengo desde hace un año a este espacio. Soy de las primeras, me cambió mucho porque soy una persona de perfil bajo, no salía mucho de mi casa, y desde que vengo acá me siento muy bien, vuelvo con más ganas de hacer las cosas”.

“Viene gente de diversas edades y con muchas ganas, mi mensaje para otras personas es que se animen a salir y a empezar con el deporte”, finalizó.

Otra de las asistentes al Parador Saludable, agregó que “a veces no nos conocemos ni el nombre, pero estamos pendiente una de la otra. Lo lindo es poder vivenciar este tipo de cosas, compartir y ser solidarios, y además somos muy cuidadas por los profesores en cuanto a las cuestiones físicas”.

Al respecto, la Secretaria de deportes y Recreación, Analía Franco, expresó: “seguimos con el parador saludable del programa Movete, creciendo con una población que se va sumando y asiste en un horario en el cual otras instituciones no cubren”.

La funcionaria destacó que dentro de esta importante propuesta “además, la idea es trasladar el Parador Saludable con instancias de Capacitación a otros lugares de la provincia”.

La invitación para acercarse y participar del Parador Saludable se hace extensiva a la comunidad en general, interesada en realizar actividades deportivas y recreativas, destinadas a mejorar la calidad de vida de los asistentes en un espacio al aire libre.