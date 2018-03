Capacitan a profesionales para atender a niños, niñas y adolescentes trans

Jujuy al día® – Los equipos de salud del Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana” participaron de un taller de abordaje integral sobre niñeces y adolescencias trans. Dado el crecimiento de consultas en los últimos tiempos y ante la necesidad de instalar pautas de seguimiento locales, los profesionales trabajaron para dar respuestas en un marco de igualdad y de derechos.

Equipos de salud del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana durante el taller de abordaje integral sobre niñeces y adolescencias trans.

El Director de Maternidad e Infancia, Antonio Buljubasich, explicó que se trata de una demanda de la sociedad a la que se está respondiendo. “Hay problemáticas que fueron temas tabú durante muchos años, históricamente como sociedad hemos mirado al costado pero estamos en una etapa de cambios y los equipos de salud debemos aprender y capacitarnos en estas temáticas. Muchos niños, niñas y adolescentes trans han atravesado por situaciones de maltrato e inequidad y reclaman espacios de escucha, de confidencialidad. No podemos pregonar equidad si no tenemos herramientas para dar las respuestas adecuadas a sus necesidades”, afirmó.

En la Jornada, a cargo del Servicio de Adolescencia del Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Bs As) y del equipo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se intercambiaron experiencias y se realizó el acompañamiento a los 120 participantes en lo relacionado a sensibilización de género y diversidad. “Primero tenemos que trabajar entre nosotros para desnaturalizar el binarismo de sexo y de género, debemos revisar aspectos como algunas creencias y prejuicios para no discriminar y no bloquear la accesibilidad”, señaló Carlos Sanz, jefe del Servicio de Adolescencia del Hospital Elizalde.

Para el especialista la Ley de Identidad de Género argentina es de avanzada por su mirada despatologizadora. “El mundo trans hoy adulto, no está acostumbrado porque sintió que la institución Salud era una institución que rechazaba, que denunciaba, que se burlaba. Tenemos que trabajar sobre eso para ir revirtiéndolo y que sea un espacio de salud para todos. Hay todavía una batalla a disputar que es la batalla cultural, la Ley dio el piso pero ahora hay que ir por otro lado, porque la heteronormatividad existe, el patriarcado existe, el machismo también, entonces hay un trabajo intenso hacia adelante que tiene que ver con lo cultural y es lo que va a llevar tiempo”, finalizó.