Conmoción en Jujuy: vecinos convoca marcha por Alexis

Jujuy al día® – Desde que se conoció el triste desenlace del pequeño Alexis Mamaní, de años de edad, asesinado por su propia madre, varios grupos de ciudadanos, vecinos de dicha ciudad y alrededores no demoraron en hacer escuchar su voz de indignación, impotencia y bronca, y convocaron a una marcha a realizarse esta noche

En muchos casos, las personas usaron las redes sociales para descargar su dolor, y apuntaron directamente a la cuenta de la confesa homicida, Ana Cecilia Gómez, donde en muchos comentarios apuntan a su pareja como cómplice.

Otro sector de vecinos, a través del mismo medio, han convocado a una marcha para pedir justicia por Alexis Mamani.

Uno de los tantos mensajes que ha llegado a nuestra redacción dice lo siguiente:

“Convocamos a toda la comunidad de Palpalá a hacer una marcha el día MIÉRCOLES 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO a hs 20:00 en la plaza de Los Abuelos del barrio 9 de JULIO motivo por el cual pediremos justicia para ALEXIS MAMANI, para que su asesinato no quede impune y paguen los que tengan que pagar, era sólo una criatura indefensa que tenía mucho por vivir y disfrutar y le quitaron su inocencia.

Quiero aclarar que no soy familiar del bebé pero su muerte me tocó en lo más profundo de mi corazón, ante todo soy mamá y las mamás sabemos el dolor y la impotencia que significa recibir tan triste noticia de un pequeño ángel que ahora está en el cielo. Marcharemos pidiendo justicia y el descanso eterno para esa criaturita. Los esperamos a todos con una velita en mano y desde ya gracias a todos los que concurran…!!! ALEXIS MAMANI PRESENTE …!!! 😔 por favor COMPARTAN.. para que no haya un ALEXIS más”.

Investigación

Tras el hallazgo del cuerpo, el Fiscal de Investigación de Delitos Graves contra las personas y Delitos Complejo, Diego Cussel, ordenó que se realice la autopsia al pequeño cuerpo de Alexis Mamani. Espera los resultados para avanzar en la causa y ver si los mismos ameritan en un agravamiento de la imputación.