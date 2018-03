“¿Estamos haciendo peronismo, o buscando mantener la banca y los fueros?”

Jujuy al día® – Así lo manifestó, en una entrevista con nuestro medio, Segundo Soria, histórico dirigente peronista, frente a la fuerte interna en el peronismo jujeño. También habló sobre la presentación de la Escuela de Formación Peronista, realizada ayer, tras cumplirse dos años de la quema de urnas en la sede partidaria.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Segundo Soria expresó “el peronismo no necesita tener escuela, el peronismo se vive, es un sentimiento del pueblo argentino, eso que hemos heredado desde la gran movilización popular del 17 de octubre del ‘45 para lograr una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, eso no se puede manejar como un teorema, como una apotema, es algo que está dentro del modo de vida”.

“Quienes pretenden enseñar deben saber, primero, qué es lo que es ser peronista, no ser sectario, no haber sido funcionario del proceso, pero mientras tanto seguimos dando vuelta a través de buscar destruir el peronismo, pero el peronismo está más firme que nunca, no interesa el nombre del partido, el peronismo como movimiento popular no necesita rótulo, mientras se mantenga ese concepto de la unidad, mientras no estemos detrás de la comercialización del hecho político, y si nos ponemos un poquito de conciencia y hacemos verdaderamente el peronismo, el próximo gobernador de Jujuy debería ser peronista”.

JUJUY AL DÍA® consultó al entrevistado si con este lanzamiento cree que se busca la unidad del peronismo en Jujuy, Soria respondió “no sé por qué no convocan a un plenario ampliado, que vengan todos los peronistas a dar su opinión, hagamos mea culpa cada uno y podamos seguir adelante, pero acá no pasa eso, dicen ‘hay que hacer la escuela’ pero van mengano y sultano, pero quiénes son”.

“Aceptemos que haya una persona coordinadora, como en este caso sería Rivarola, convocar a todos los sectores ampliamente, pero no se hizo nada hasta el momento. Todavía seguimos dando vueltas para ver si será diputado Ficoseco, Tentor, Jerry. Pero, ¿qué estamos haciendo?, estamos haciendo peronismo o buscando mantener la banca y los fueros”.

Sostuvo que “el peronismo no tiene un futuro incierto, el peronismo existe, pero hay que ver cómo manejan los términos electorales porque aquí dicen ‘yo quiero ser candidato, quiero ser senador, yo conejal, yo diputado’, pero se olvidan que el cargo público es para estar al servicio del pueblo y no servirse del pueblo”, concluyó.