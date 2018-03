Difunden datos del primer censo de mujeres trans de Latinoamérica realizado en Jujuy

Jujuy al día® – En la tarde de ayer se dieron a conocer los resultados del primer Censo de población Trans Femenina de Latinoamérica, el cual fue realizado en Jujuy.

Entre los datos más importante difundidos, se conoció que en Jujuy viven 163 mujeres trans, de las cuales un 87% trabaja, y de este porcentaje un 48% ejerce el trabajo sexual.

Además, la mayoría de las mujeres trans señalaron que fueron víctimas de discriminación y la expectativa de vida no supera los 36 años.

Otro de los datos relevantes es que un alto porcentaje de mujeres trans manifiestan que han sido violentadas por la policía.

El respecto, la titular de la Fundación “Damas de Hierro”, Lourdes Ibarra, expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “entre los datos que más nos preocupan está el hecho que la mayoría viven en la casa de sus familias; preocupa que no podamos acceder a una casa y todo lo que eso significa, porque no podemos salir de nuestros núcleos familiares porque no tenemos trabajo, no alquilamos porque nos cobran precios extraordinarios solo por ser trans”.

Acerca del ámbito laboral y el elevado porcentaje de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, Ibarra sostuvo que “es un dato que ya conocíamos, por ahí el núcleo duro de las trabajadoras sexuales están en San Salvador porque migran hacía acá. Es el sector de la comunidad que más nos cuesta llegar por eso esto se plantea durante tres años para captar lo máximo que podamos”.

Por ello señaló que le solicitan al gobierno provincial, como parte de las políticas públicas, “cupo laboral trans, que forme parte de su política”.

Consultada por este diario sobre cuál es la expectativa de vida de las mujeres trans en Jujuy y a que factores atribuyen eso, Ibarra afirmó que “en Jujuy es de menos de 36 años. Los factores principales son esos (salud, trabajo, vulnerabilidad). En general, un ámbito hostil impacta específicamente en la salud, en el bienestar social, afectivo, y no poder desarrollarse normalmente en la sociedad, eso genera que nosotras muramos tan jóvenes”.

“Lo otro que nos preocupa es que más de la mitad de las personas encuestadas manifestaron que sienten discriminación o la han vivido en la vía pública por parte de personas desconocidas, lo principal es la burla, la masculinización de nuestra femineidad, de nuestros cuerpos femeninos. También la cantidad de casos de compañeras que manifiestan que han sido violentadas por la policía”.

También resaltó que “otro dato a tener en cuenta y que nos preocupa es que la mayoría de las chicas, que se realizaron algún tipo de modificación, fue con silicona líquida”.

Además, señaló que “más del 40% de las mujeres trans han accedido al cambio en su DNI, el resto aún no”.

Por su parte, la titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, Ana Juárez Orieta sostuvo que “de acuerdo a este censo, viven en la provincia 163 trans femeninas, es el dato oficial de Jujuy, hasta el año que viene que vamos a reiterar las muestras”.

Sobre el aspecto laboral, resaltó “son económicamente activas si seguimos las condiciones de una población económicamente activa que es la que recibe dinero a cambio de una actividad”.

“Ahora, la mayoría, el 84%, es económicamente activa, pero de ese 84% tenemos, desafortunadamente, el 48% que son trabajadoras sexuales. El resto trabaja como cuentapropistas como por ejemplo peluqueras, costureras, etcétera, solo el 1,3% tiene trabajo formal, en relación de dependencia con aportes jubilatorios”.

Para finalizar, expresó “hemos elevado los datos, los resultados, a gobernación. El gobernador está al tanto y se van a girar a los organismos que necesiten la información para diseñar políticas públicas ya que es un trabajo transversal, porque se ha trabajado sobre varias temáticas, no solo sobre Desarrollo Humano, Salud, Educación, Seguridad, y arroja datos de esta población que es un grupo altamente vulnerable y que hoy tiene un número”, concluyó.