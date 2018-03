Brenda “La Pumita” Carabajal: “es importante que los chicos tengan esa cultura deportiva, el deporte les cambia la vida”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la campeona jujeña de box, Brenda “La Pumita” Carabajal, se refirió a la importancia que tiene el deporte, en cualquiera de sus expresiones, en la vida de los adolescente y jóvenes.

Además se refirió a la evolución del boxeo femenino en Jujuy, a la lucha que llevó adelante contra la ella misma, su familia y la sociedad por practicar “un deporte de hombres”, y a su preparación para la defensa de su título.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Brenda “La Pumita” Carabajal manifestó “la verdad es que es importante que los chicos tengan esa cultura deportiva, que se acerquen a los gimnasios, chicas y chicos, sea el deporte que elijan, les cambia la vida”.

“No solo en las competencias sino el incorporarlo a la vida diaria, le cambia la alimentación, el estilo de vida, la forma de resolver los problemas”.

Mencionó “al menos a mí, el boxeo me cambio la vida y me dio mucho. Mi consejo es que se animen, no estén esperando a ir en grupos, en cantidad, porque el cambio empieza por uno mismo”.

Respecto a la evolución del boxeo femenino en Jujuy, la campeona jujeña expreso “me pone muy contenta que el boxeo haya crecido en la provincia, hace 13 años eran pocas las chicas que estaban entrenando, y las que estaban compitiendo en ese tiempo éramos dos o tres, y de repente tener chicas que están compitiendo en los torneos internacionales como sé que hubo chicos amateurs que tuvieron compitiendo en Chile y han traído buenos resultados, medallas, también hay chicos de la escuela de Yuto, de Ledesma que están en plena competencia. Es muy lindo ver como el boxeo sigue creciendo y se está manteniendo en la provincia, es gratificante”.

Resaltó “es increíble cómo ha crecido la parte de competición de las chicas. En Buenos Aires hay torneos y la mayor cantidad de peleas son de mujeres, y hoy vemos en la provincia una buena cantidad de boxeadores que están competiendo y que no solo lo hacen por modelar su figura o hacerlo como hobby, lo hacen porque realmente quieren cambiar su estilo de vida y la forma de ver las cosas y eso lo lleva al deporte”.

En relación a su experiencia, en sus inicios, y las barreras que tuvo que superar por perseguir su sueño, Brenda Carabajal manifestó “para mí fue todo un desafío, lo fue conmigo misma, contra mi familia y quizás contra gran parte de la sociedad”.

“Empecé a los 14 años y estoy hace 13 años aproximadamente en el boxeo y ha sido duro revertir esto porque muchos decían que lo deje porque quizás hacia algo que no estaba bien visto en ese momento, ni siquiera mi familia estaba tan de acuerdo, pero hoy recibo todo lo contrario, el apoyo de mi familia, de mi provincia y eso realmente vale oro”.

Acerca de su preparación para volver a subirse el ring, comentó “estamos preparándonos, me encuentro en Buenos Aires y aún estoy entrenando con Marcela –‘La Tigresa’ Acuña- y volviendo a ponerme en forma para que, a medianos de abril, aun no tengo una fecha concreta, pero estaré peleando en Buenos Aires y si todo sale bien quizás en mayo está la posibilidad de hacer la primera defensa del título latino en la provincia”.

Sobre la importancia del apoyo del Estado en el desempeño de los deportistas jujeños, Carabajal señaló “es muy importante el apoyo que me brinda el gobierno porque sin ese apoyo tampoco podría seguir llevando a cabo mi carrera en Buenos Aires, pero también es importante el apoyo de, en mi caso, los sponsors privados que tengo, que estuvieron desde siempre, desde mis inicios y que me sigan acompañando. Es muy importante porque saben que vivir en otro lado cuesta y vivir de lo que a una le gusta, quiere y ama”.