El Fiscal General de Jujuy se reunió con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Jujuy al día® – El día 14 de marzo, el Fiscal General, Dr. Sergio Lello Sanchez, participó en una reunión llevada a cabo en el Senado de la Nación Argentina, junto con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. German Garavano, la Senadora Nacional, Dra. Silvia Giacoppo, y el Fiscal de Estado, Dr. Mariano Miranda.

En la misma, se avanzó sobre una agenda de trabajo para la implementación en la provincia del Código Procesal Penal de la Nación y una ley de narcomenudeo.

Por otro lado, en particular, dentro de un marco de cooperación interinstitucional, el Fiscal General junto con el Sr. Ministro, fijaron lineamientos a fin de que el Ministerio Público de la Acusación pueda recibir capacitación y recursos para criminalística, asistencia técnica y financiera para (i) el acondicionamiento y/o adecuación de oficinas y dependencias donde prestan servicios distintas áreas y personal (por ej. Ayudantes Fiscales, Centro de Asistencia a la Víctima de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, etc.) y (ii) el establecimiento de nuevas oficinas (por ej. Centro de Asistencia a la Víctima a crearse en la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, etc.).