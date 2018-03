Chuli Jorge: la “Pumita” Carabajal es una amiga de la casa”

Jujuy al día® – El Intendente Chuli Jorge recibió a la campeona argentina y latinoamericana de los súper-plumas de la FIB (Federación Latinoamericana de Box) Brenda “La Pumita” Carabajal, previo a su retorno a Buenos Aires para iniciar su preparación física con vista a su nuevo combate nacional en abril próximo y la defensa del título continental en mayo.

Tras el encuentro “Chuli” Jorge señaló, “es una alegría recibir a una amiga, gran deportista y ejemplo de vida”. Así también destacó su actitud para el deporte en una disciplina que en las mujeres está significando aceptación y acompañamiento, que huy marca una presencia importante en el boxeo.

Consideró el intendente que es un orgullo para los jujeños contar con una campeona, que esta hacienda una tarea de capacitación y de entrenamiento permanente, además de la colaboración social con la provincia y el municipio; por ello esta presencia siempre hace más vigorosa la relación con la gran campeona.

Por su parte Brenda no dudó es destacar el apoyo permanente y sostenido que recibe en cada desafió desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, “la mano que me brinda el intendente Jorge me posibilita permanecer en Buenos Aires, además de trabajar en la parte social sobre la motivación en la mujer y decirles que si se puede en todos los sentidos no solo en el boxeo sino en todos los deportes”.

Asimismo adelantó que en abril próximo tiene pesando realizar una pelea preliminar en Buenos Aires bajo la conducción de la “Tigresa” Acuña y en mayo realizará la defensa del título latinoamericano de box.