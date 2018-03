Paritaria docente: Jujuy cerró el tramo I del acuerdo 5% sobre el básico más adicionales

Jujuy al día®- El Gobierno de Jujuy y los gremios docentes cerraron la primera de las tres partes del acuerdo salarial para el corriente ciclo lectivo.

Las negociaciones se retomarán en junio y octubre próximos.

“Tienen la particularidad de quedar abiertas y sin techo de discusión”, aseguró el ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, al término de la reunión con la titular de la cartera educativa, Isolda Calsina, y representantes del sector docente.

Los términos del acuerdo alcanzado ayer miércoles 14 de marzo:

1. Garantía de salario mínimo a partir de enero, en $11.400.

2. Primer incremento salarial, a partir de febrero, del 5% sobre el sueldo básico. A lo que se le suma en el Nivel Medio un adicional remunerativo y bonificable de $100 por cargo cada 15 horas, y por caro cada 12 horas en Nivel Terciario (con tope de 2 asignaciones).

3. Incremento en el estado docente de $200.

4. Modificación de la escala de antigüedad (hasta 140% para 29 años o más);

5. Suma por material didáctico.

6. Mismo fondo de incentivo docente que en 2017.

7. Para docentes noveles: suplemento no remunerativo y no bonificable de $100 como máximo, en nivel medio cada 15 horas; y en nivel terciario cada 12 horas.

8. $ 700 de suplemento no remunerativo y no bonificable para Directivos concursados.

9. Suplemento no remunerativo y no bonificable para Supervisores concursados de $1.000.

10. Adicional no remunerativo y no bonificable por Título Docente de $300.