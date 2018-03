Jujuy: en lo que va del año, ya hubo alrededor de 20 casos graves de mordeduras de perros

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Jefe del Departamento Contravencional de Jujuy, Rafael Rodríguez, se refirió a la cantidad de casos de personas, entre ellos menores, que han sido mordidos por canes en nuestra provincia, y señaló que la cifra rondaría los 20 casos en lo que va del año. Indicó que los propietarios de los animales pueden pagar fuertes multas y hasta tener días de arresto. Descartó el sacrificio del animal como medida.

También indicó que, tras el reclamo de productores de Abra Pampa, quienes arrojaron llamas muertas en las puertas de la Comisión Municipal, tomaron parte y actuaron contra los dueños de los perros responsables de los ataques.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Rafael Rodríguez expresó “acerca de los ataques de perros, aun no tengo números precisos, pero aproximadamente serían unos 20 casos en el año”.

“Normalmente se trabaja con la denuncia de las víctimas o progenitores, en el caso de menores, no obstante, en estos últimos casos se trabajó de oficio porque la contravención al artículo 93 no es de instancia privada, y se trabajó de oficio como en el caso del menor en la jurisdicción de la Comisaria 56, que fue atacado por un perro cruza de Pitbull, que le mordió la cara al menor, que fue hospitalizado y será sometido a una reconstrucción facial, y como los padres estaban avocados a su cuidado, se dio las directivas de trabajar de oficio”.

Comentó que en ese caso “se procedió al secuestro del animal a los fines de determinar el estado de salud del mismo, es decir que no tenga ninguna patología, particularmente rabia”.

Comentó que, luego que se examina al can, “lo que se dispone normalmente es la entrega del animal al propietario con las recomendaciones del caso, ya que debe mantener al animal con la debida seguridad. No obstante, de probarse que el animal efectivamente atacó a la víctima, porque muchas veces en el momento del ataque no hay testigos presenciales, pero de la investigación surge que el animal normalmente está suelto en la vía pública, se labra el acta por la infracción prevista en el Código. Si no tiene certificado de vacunación se trabaja con el artículo 93 inciso A; por no tener a la mascota dentro del domicilio con la debida seguridad con el G, y ocasionó algún daño o ataque con el K que es reparar en forma integral los daños causados a terceros”

Acerca del sacrificó del can, Rodríguez explicó “la ley no prevé eso y lo dijo el Juez Contravencional: no está previsto el sacrifico en la ley, se procede a la entrega del animal para que lo tengan como corresponde para que no vuelvan a cometerse esos hechos”.

“Si bien el Código no establece el tema de sacrificio, sí establece que, para animales salvajes, acá no se da porque se considera a un león o puma, pero si dice, habla, de animales con cierto grado de peligrosidad y en caso de reincidencia se puede disponer el decomiso del animal”.

En este sentido, se refirió a los perros considerados de razas “peligrosas” como Pitbull, Rottweiler, entre otros. “Normalmente son estos tipos de perros que fueron educados con otros fines, se sabe de la peligrosidad de un Pitbull, Rottweiler, hasta un Ovejero Alemán o un Doberman, pero si son socializados por los dueños no resultan ser tan peligrosos. Sin embargo, según especialistas de renombre de Jujuy, refieren que son animales peligrosos”.

Acerca de las sanciones que les cabe a los propietarios de los perros que resultan ser los responsables de los ataques, mencionó “lo que prevé el Código son 21 días de trabajo comunitario, 10 unidades multa, es decir 9500 pesos aproximadamente, que es un salario mínimo, vital y móvil, o hasta 7 días de arresto. Inclusive tomé conocimiento en estos últimos acontecimientos que, a los propietarios del animal, cuando está secuestrado en el corralón, se les exige que compre una bolsa de alimento por los días de estadía del animal”.

En otro tramo de la entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, se refirió a la situación ocurrida en Abra Pampa, donde productores arrojaron llamas muertas en la calle frente al edificio comunal como protesta luego que los animales hayan sido atacados por perros. “Tomamos inmediata intervención, las personas que fueron damnificadas por las muertes de las llamas, fueron a arrojarlas y estarían infligiendo la ley por estar tirando animales muertos en la vía pública, por eso de dispuso que los retiraran inmediatamente sino se trabajaría contravencionalmente contra ellos también por contaminación ambiental”.

“Si bien es cierto que están en su derecho de efectuar su reclamo, ya que fue con objeto de visibilizar la situación, se dispuso el levantamiento inmediato de esos animales. Entiendo que hubo una reunión entre el Intendente de la localidad, la gente damnificada, un Jefe por parte de la policía, quienes firmaron un acta compromiso para actuar en la situación, sin embargo, se dieron directivas para actuar contravencionalmente contra los propietarios de los animales que causaron la muerte a estos camélidos, serían dos perros”.