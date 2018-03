Paritaria docente: estudian propuesta para subsidiar transporte

Jujuy al día® – Los gremios docentes y las autoridades del Ministerio de Educación, convocados por la cartera laboral, retomaron este lunes la paritaria docente y entre los temas tratados se abordó una propuesta para reconocer los gastos de transporte a los educadores.

Al cabo del encuentro, del que tomaron parte todos los sindicatos del sector, el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz dijo que “se hablaron de muchos temas, de condiciones laborales, como el tema del transporte, y que contemple a la gente de Educación que no tiene esa ayuda porque la ley fija que hasta 60 kilómetros se reconoce el pago de este adicional y a los que tienen más de 60 kilómetros no se les reconoce nada; son huecos de la ley que no se han contemplado y que a pedido de los gremios, especialmente AMET y otros, se deben ir subsanando”.

Cabana Fusz agregó que “estos temas tienen mucho que ver con el ingreso de los docentes, porque esto le va a alivianar las cargas. Lo que hoy tiene que gastar el docente en boleto se lo va a subsidiar el Estado”.

“Hay otros temas pero hay que cotejar números para ver qué respuesta da el Ejecutivo”, señaló.

A pedido de los sindicatos, la reunión pasó a cuarto intermedio para mañana a las 16 horas en el Ministerio de Educación, indicó el ministro.

Finalmente informó que las medidas que se dispongan en torno a la conciliación obligatoria no acatada por ADEP y CEDEMS “se va a manejar por el ámbito que corresponde o sea por la vía administrativa; resolveremos nosotros y enviaremos actuaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación”.

De la reunión participaron la ministra Isolda Calsina y otros funcionarios de las carteras de Educación y de Trabajo.