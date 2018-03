Jujuy: inauguraron nuevo espacio para garantizar la protección de los derechos de las mujeres

Jujuy al día® – En la mañana de ayer, en la Defensoría del Pueblo de Jujuy, anunciaron la creación y puesta en funcionamiento del Instituto para la Prevención, Promoción y Protección de los Derechos de la Mujer (IPPPDM), el cual se convertirá en un nuevo espacio para contrarrestar la violencia de género en la provincia.

Al respecto, nuestro medio dialogó con una de las encargadas del IPPPDM, Guadalupe Vázquez, quien explicó las razones de la creación de esta Instituto, y la mirada sobre la violencia de género en la provincia.

Guadalupe Vázquez expresó al diario JUJUY AL DÍA® que “desde el equipo profesional de la Defensoría se vienen realizando tareas de investigación de las distintas problemáticas sociales de mayor incidencia colectiva en los últimos años. Una de ellas es la violencia de género, un tema muy sensible, y como la misión es la defensa de los derechos humanos, teníamos que contribuir a esta defensa de los derechos de las mujeres”.

“Hemos realizado un estudio, un análisis y un diagnóstico para ver de qué manera podemos contribuir en la promoción de los derechos de la mujer, cómo garantizarle el derecho a la justicia a las víctimas y que sea efectiva, rápida y eficaz ya que no podían, muchas veces, llegar a ese acceso porque resulta que tenían trabas, no les tomaban las denuncias, se reiteraban los relatos de las victimas sobre estas dificultades o negativas a la hora de denunciar por distintas razones”.

Agregó “aún muchos no conocen de la temática, no saben si encuadrar un hecho y si es violencia de género, porque no es solo violencia física, muchas veces las víctimas fueron a pedir auxilio y no tenían rasguños o marcas y no se lo consideraba como violencia. Hay un desconocimiento de la problemática para determinar qué es violencia contra la mujer porque hay muchos tipos, no solo la física constituye violencia”.

Sostuvo que “en base a estos relatos de las víctimas, y el análisis, se crea este instituto que le da una mirada al tratamiento de la problemática, una mirada positiva, porque no es Instituto de Violencia de Género, sino que trata de empoderar a las mujeres, promover sus derechos y se busca esta igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer”.

Acerca de los tipos de violencia que, según las víctimas del estudio, son las más frecuentes, Vázquez señaló “hicimos un análisis y más venían por casos de violencia verbal, la psicológica, donde la mujer al estar en un círculo de violencia se siente degradada como mujer, desvalorizada y también vimos una violencia económica, ya que muchas veces la mujer está en estos círculos y se genera una dependencia emocional y económica con el agresor. Son casos donde hay que ayudarlas a través de un acompañamiento y contención”.

En relación a la realidad de las mujeres del interior de nuestra provincia, mencionó “aún no podemos arrojar números, pero hemos apuntado hacía las realidades de las mujeres del interior y trabajar coordinadamente con las delegaciones del interior que son las que están en La Quiaca, Abra Pampa, Perico, San Pedro, Ledesma y Humahuaca”.

“Vamos a trabajar fuertemente en esto, ver los casos que hay, los tipos de violencia que hay en las regiones, en sí toda la realidad de la mujer del interior para lograr ayudarlas, y además armar una de nuestras áreas que es el observatorio, crearemos un sistema, una base de datos y sabremos los resultados de estos diagnósticos”.

Para finalizar, Guadalupe Vázquez comentó que “uno de los ejes que tenemos es adoptar las medidas de prevención a través de campañas, capacitación direccionadas a los establecimientos educativos de nivel primario y secundario. Se van a articular con los organismos gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo esta prevención y concientización”, concluyó.