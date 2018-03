Ombudsman de Jujuy abogó por tolerancia cero para conductores: “el Estado debería ser mucho más estricto”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia, habló sobre el pedido del presidente Mauricio Macri de endurecer las penas a quienes ocasionen accidentes viales fatales, y sostuvo que Jujuy necesita una ley de tolerancia cero para conductores e indicó cuál sería el motivo por el que no podemos tener alcoholemia cero para los conductores.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Javier De Bedia expresó “tiene absoluta razón –el presidente Macri-, soy ferviente admirador de las provincias que tienen alcoholemia cero. En Córdoba y Salta se han reducido mucho los accidentes viales a partir de la ley de alcoholemia cero, es una cuestión que tiene si o si ser de esa manera”.

“En Canadá, en Estados Unidos, las personas que conducen alcoholizadas un vehículo van presas, le quitan el carnet de conductor. Corremos peligro, es un homicida en potencia, puede matar a alguien por exceso de velocidad o aun yendo despacio por falta de reacción por estar alcoholizados o drogados”.

Agregó “creo que sí debe haber una ley más dura para quien ha cometido un homicidio, sin duda, pero también se debe hacer más énfasis en el secuestro de vehículos, multas muy fuertes para quien conduzca un vehículo alcoholizado o drogado”.

“Salió en los diarios que este fin de semana hubo 127 caso de alcoholemia detectados, todos los fines de semana tenemos accidentes, afortunadamente no tenemos muertos, pero hay accidentes donde podría no haberlos”.

Sostuvo que “no vemos por qué no se saca una ley de alcoholemia cero, no le hace mal a nadie y así, quien quiera ir a alcoholizarse o drogarse hasta perder la conciencia, o no poder responder y perder los reflejos, que lleve a alguien que le conduzca el auto o que use un transporte público, si bien con su vida puede hacer lo quiera, pero no con la de los demás, no es su propiedad”.

“Desconozco si hay presentando algún proyecto de ley al respecto, pero no veo por qué no puede hacerse, cuál sería el motivo por el que no podemos tener alcoholemia cero para los conductores”, cuestionó el Defensor del Pueblo de Jujuy.

En relación al rol de los boliches bailables, señalo “ellos hacen su negocio, el de vender alcohol, pero el que tiene la responsabilidad de no tomarlo es quien conduce un vehículo, no podemos echarle la culpa al dueño del boliche o al personal de seguridad del boliche”.

“Lo que sí, el Estado debería estar más presente y al que está manejando un vehículo alcoholizado detenerlo hasta que se le pase el estado de alcoholización o droga, y pueda continuar la marcha. Ahí el Estado debería ser mucho más estricto”, concluyó.