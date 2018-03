Proyectan grandes obras energéticas en San Pedro

Jujuy al día® – Mario Pizarro, titular de la Secretaria de Energía del Ministerio Infraestructura, recorrió obras a cargo y acordó pasos para proyectos en diferentes puntos. Repotenciación de la Estación Transformadora que desde 1978 no se amplió, energía para el gran proyecto La Mielera, iluminación de la nueva ruta San Pedro – La Esperanza, y alumbrado público y conexiones para el barrio 48 Hectáreas, son las tareas de la agenda actual e inmediata para esa localidad.

En todos los sectores del recorrido por las obras y proyectos, acompañó el intendente de la ciudad, Julio Bravo, quien también expuso diferentes inquietudes.

Energía para La Mielera

El primer punto tratado por la Secretaría de Energía, fue el complejo municipal “La Mielera”, predio de 40 hectáreas ubicado en el acceso sur de San Pedro, donde la municipalidad prevé el fortalecimiento para que sea un gran espacio deportivo y cultural en un futuro cercano. Allí, la Secretaría de Energía planifica iniciar múltiples obras de energía eléctrica, por etapas, para provisionar a los espacios que funcionan actualmente, como cancha de futbol, rugby, hockey y otras existentes y que vayan a conformarse.

Estación Transformadora de San Pedro de Jujuy

La Secretaría trabaja conjuntamente con la empresa Ejesa y TRASNOA para la repotenciación de la Estación Trasformadora (ET) San Pedro de Jujuy. Pizarro, explicó sobre la ET que “desde su construcción en 1978, el predio no fue intervenido, ni aún con el gran crecimiento poblacional de las cuatro décadas siguientes”. “Hoy, los equipos ya adquirieron la nueva ET y trabajan en la construcción de las bases para su instalación; se están colocando las nuevas celdas que sirven para una mejor distribución de energía. Todo esto implica una inversión de 200 millones de pesos, y esperamos que en el mes de junio la obra esté concluida, y que, con esto, los sampedreños puedan contar con servicio de calidad durante las 24 horas”, valoró el secretario de Energía.

Actualmente, se presenta la situación de que a partir del desborde que sufre la ET en horarios pico de consumo, sobre todo en épocas de calor; este sobre uso colapsa la estructura y por su falta de potencia ocasiona cortes de luz. “Con esta obra no sólo los sampedreños van a contar con un buen servicio, también va a repercutir en zonas aledañas”, diferenció Pizarro.

Nueva ruta San Pedro – La Esperanza

Tras la solicitud de iluminación del tramo por parte del municipio sampedreño, la Secretaría comprometió trabajos en conjunto también con la jurisdicción de La Esperanza. Técnicos de la secretaría energética del Ministerio de Infraestructura ya trabajan en la elaboración de proyecto para dar solución a esta falta. Una vez finalizado, se llamará a licitación o concurso según se requiera, y se concretará la provisión de la iluminación a la ruta en el menor tiempo que las exigencias administrativas lo permitan.

Barrio 48 Hectáreas

Pizarro explicó que además de su Secretaría de Energía, “en este sector, interviene también la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda, también perteneciente al Ministerio de Infraestructura, donde el ministro Jorge Rizzotti nos ha indicado tener como prioridad intervenciones para el mejoramiento del hábitat de las poblaciones más vulnerables”; “conjuntamente, las áreas trabajamos para resolver la problemática en cuanto a la prestación del servicio eléctrico a los vecinos, ante la necesidad de alumbrado público y de servicio domiciliario”, aseguró, y adelantó que “este barrio es prioritario ahora en la agenda, y las tareas ya están encaminadas para una pronta concreción”.