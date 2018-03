Se consolidan nuevos espacios para la mujer en las fuerzas de seguridad

Jujuy al día® – Hoy, seis mujeres forman parte de la plana mayor de la Policía de Jujuy, como conductoras y líderes de espacios importantes dentro de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Provincia se propuso desde su creación impulsar cambios institucionales que apoyen y sostengan la presencia femenina en roles de valor y reconocimiento, que resultaban un poco ajenas a la institución.

En el año 2017 se promovió a tres mujeres al máximo cargo jerárquico como Comisarios Generales y se designó a otras dos como jefas de unidades regionales, siendo de un valor significativo e histórico por ser la primera vez en la historia de la Policía de Jujuy que se valora el esfuerzo, el desempeño y la carrera profesional con cargos que antes solamente eran ocupados por hombres.

Desde el Ministerio de Seguridad se trabaja fuertemente en el trato igualitario entre hombres y mujeres, por ejemplo garantizando la correcta atención de las víctimas de violencia de género en todas las dependencias policiales a través de la capacitación y la concientización constante. Pronto se pondrán en circulación móviles policiales exclusivos de la comisaría de la mujer.

Por otro lado, este año se nombró como rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública a Carolina Calvó, quien es Doctora en Educación y desarrolló una importante carrera dentro de la formación de las fuerzas, como secretaria académica y vicerrectora de la institución.

Irma Calapeña, jefa de la Unidad Regional N° 2, valoró el compromiso a la hora de afrontar desafíos, “la mujer jefa en una institución que en sus inicios solo era para varones, es haber logrado en igualdad de condiciones y dignidad un derecho natural, que fortalece la esencia del progreso. La mujer jefa es la que afronta cotidianamente múltiples desafíos, actúa con valor, convicción y compromiso para llevar adelante la honorable obra de construir bienestar para las personas de nuestra sociedad”.

Por su parte, la Directora del área de Relaciones Policiales, Raquel Miranda, resaltó el esfuerzo y el desempeño de las mujeres durante la carrera policial, “hoy siento que una camada de mujeres estamos ocupando y trabajando en áreas estratégicas e importantes, porque formamos parte de la Plana Mayor de la policía. En lo personal, siento que tras 26 años de servicio efectivo en la fuerza la mujer es reconocida por su desempeño, ya que hemos demostrado que estamos a la altura de circunstancias, con las mismas responsabilidades y capacidades que nuestros compañeros, habiendo cumplido nuestros roles en cada grado del escalafón de seguridad, con el gran aliciente y acompañamiento de nuestras familias también”.

Silvia Peralta, jefa del Departamento de Personal de la Policía, reconoció el esfuerzo que hacen las mujeres por lograr llegar a los altos cargos y ser respetadas, “ser parte de las primeras mujeres en integrar el cuadro de oficiales de la Policía de Jujuy fue muy satisfactorio y mucho más llegar a ser oficial jefe y hoy oficial superior. Con marcada resistencia por parte de los hombres que integraban la institución, supimos integrarnos y ganar confianza y respeto. Ahora, esperando el último ascenso en mi carrera, puedo asegurar que no me equivoqué al elegir ésta profesión; si bien es un trabajo, que se pensaba para hombres, pudimos mostrar que tenemos las condiciones necesarias para cumplir la función de seguridad. Siempre digo que esto no es cuestión de género sino de capacidad, amor y entrega por lo que elegimos ser”.

La Comisario General Blanca Banda es la jefa de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía; la Comisario General Silvia Murillo es jefa de la Regional N°3; María Díaz se desempeña como sub directora de Relaciones Policiales; y Cecilia Barbesini es la Coordinadora General del Ministerio de Seguridad de la Provincia.