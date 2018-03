Se realizó una histórica cirugía en San Pedro

Jujuy al día® – Con esta operación, a cargo de un equipo de profesionales itinerantes, se inaugura una nueva etapa prevista en el Plan Estratégico de Salud que permite realizar cirugías laparoscópicas en el interior de la provincia. Es la primera vez que en el Hospital Paterson de San Pedro se realiza una operación con estas características, las pacientes estaban en lista de espera del Hospital Soria desde hace varios meses y tenían fecha prevista para agosto y octubre.

El Ministro de Salud Gustavo Bouhid explicó que es el inicio del plan de cirugías itinerantes que se llevarán a cabo en los hospitales de San Pedro, Libertador, Susques y La Quiaca y que cubrirán las necesidades de la gente. “La cirugía itinerante es una herramienta que pretende darle una solución a la gran demanda existente descomprimiendo el Pablo Soria. Habíamos fijado el corto plazo, primero instalamos los equipos de última tecnología y ahora estamos concretando la intervención, dotando de respuesta a nuestra gente tal como lo habíamos propuesto en el Plan Estratégico”, aseguró Bouhid.

“No hay antecedente de cirugía laparoscópica en este Hospital, el viernes ya tenemos programadas otras intervenciones en Libertador General San Martín y en las próximas semanas en Quebrada y Puna”, adelantó el Secretario de Salud, Pablo Jure mientras supervisaba el funcionamiento del servicio junto al Director de Asuntos Institucionales, Carlos Quintana.

A su turno, el doctor Pablo Cura, integrante del equipo de cirujanos itinerantes explicó que se realizó una colecistectomía laparoscópica (extraer la vesícula porque tiene piedras) a dos jóvenes que se encontraban en lista de espera con una programación muy a largo plazo.

Con respecto al proceso de trabajo el profesional explicó, “nosotros controlamos a los pacientes antes de la operación y luego el posquirúrgico lo realiza el mismo hospital o el SAME en caso que sea necesaria la atención domiciliaria. Estamos muy agradecidos con el hospital que nos recibió muy bien y con la predisposición todo el Ministerio que estuvieron apoyándonos y dándonos todos los medios para que esto salga bien”.

Por su parte, la paciente Evelyn Ocampo se mostró muy conforme con la premura con que se resolvió su cirugía, “tenía turno en el Pablo Soria para el 28 de agosto y pensaba cómo hago para aguantar tanto tiempo los dolores. Cuando me llamaron de acá el doctor me explicó todo, me adelantaron casi medio año la operación, me dijo vení el lunes te sacas sangre, el martes te veo y el miércoles te opero. Me puse muy contenta porque estaba sufriendo un montón y ya había averiguado en un sanatorio privado porque no aguantaba los dolores pero me salía 40 mil pesos y yo no cuento con ese dinero”, señaló.