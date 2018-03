Jujuy: hallaron a un hombre muerto cerca de un río

Jujuy al día® – Una persona que fue víctima de un robo, al buscar a los ladrones y sus pertenencias halló a una persona ahorcada en un árbol cerca de un río.

Además, en la jornada de ayer, en otras jurisdicciones, hubo tres intentos de suicidio.

Fuentes consultadas por JUJUY AL DÍA®, informaron que alrededor de las 13 de ayer, una finca de la ciudad de Palpalá, los propietarios de una vivienda denunciaron que personas desconocidas habrían ingresado a su vivienda y sustraído sus pertenencias.

El hermano de la damnificada salió por los alrededores de la finca a buscar a los ladrones o ver si en el camino habían dejado sus pertenencias, pero al llegar a cercanías del Río Los Alisos encontró a una persona sin vida.

Se trataba de un hombre de entre 20 y 30 años de edad, quien se encontraba ahorcado con una soga atada a la rama de un árbol.

Inmediatamente dieron aviso a los uniformados del hallazgo, quienes fueron al lugar, y tras órdenes de la justicia realizaron las pericias de rigor, y trasladaron el cuerpo a la morgue para que se determine su identidad y causas de su muerte.

Además, ayer también ocurrieron tres intentos de suicidio. Una mujer fue socorrida por la Policía cuando quería arrojarse de un puente; una menor ingirió varios medicamentos y un hombre atentó contra su vida en su vivienda.

El primer caso fue ayer en horas de la madrugada, efectivos del Cuerpo Especial de operaciones Especiales (CEOP), en conjunto con sus pares de la Seccional 47°, procedieron a salvaguardar la integridad física de una joven, quien intento arrojarse desde un puente en la ciudad de Pálpala. Posteriormente la misma, fue auxiliada por el SAME fuera de peligro y entregado a los familiares.

El hecho, se registró alrededor de las 03:45 horas en circunstancias que Base Operacional, informaba sobre una mujer que intentaba arrojarse desde un puente, el cual conecta el barrio San José y barrio General Savio, ubicado en ruta nacional 66 de la ciudad metalúrgica.

En tal sentido, se activaron las unidades de Seccional 47°, Bomberos y personal del CEOP, este último a través de un negociador en casos como este, logro dialogar junto con una compañera de Seccional 47° a la protagonista, quien al inicio se mostraba negativa ante la presencia policial, en tanto otro efectivo con arnés y cuerdas se encontraba preparado en caso de urgencia, como así también procedieron a ubicar colchones propios del caso en la cinta asfáltica para salvaguardar la integridad física de la causante, en caso de arrojarse al vacío.

Tras aproximadamente 45 minutos de dialogo, los efectivos observaron que la misma empezaba a ceder al vacío lentamente, por lo cual optaron en un rápido accionar y descuido de la joven, sujetarla rápidamente, procediendo el personal policial a asegurarla con las cuerdas, y en colaboración de los demás efectivos, llevarla a una zona segura donde fue asistida por una psicóloga del SAME. Seguidamente, al lograr un estado de contención de la joven de 17 años, esta fue trasladada al nosocomio para su mejor tratamiento, donde quedo a cargo de la Seccional 47° y entregado con custodia de prevención a sus familiares.

El segundo hecho ocurrió en un domicilio del barrio 18 hectáreas de Alto Comedero.

Una mujer encontró a su hermano de 36 años ahorcado en una habitación ubicada al fondo de la vivienda, y habría sido ella quien logró zafar al hombre de las ataduras y salvarle la vida.

A los pocos minutos llegó una ambulancia del SAME, y trasladaron al hombre al Hospital Pablo Soria, donde se lo asistió y quedó internado en observaciones con el diagnóstico de intento de suicidio.

El último incidente se registró alrededor de las 15:25 de ayer, en otro domicilio de Alto Comedero.

En la vivienda, un hombre mayor de edad, halló a su hija de 13 años descompuesta y se dio con que la menor habría ingerido varias pastillas y gotas de un medicamento con intenciones de quitarse la vida.

Inmediatamente la trasladado al Hospital Materno Infantil, donde fue asistida de urgencia, y quedó internada.

Según el padre, la menor habría tomado tal determinación porque se encontraría deprimida por la muerte de su abuelo.

Como siempre, JUJUY AL DÍA® recuerda que, si tiene algún problema, o conoce a alguien que lo tenga, puede dirigirse a:

• Dirección de Bienestar Policial (Belgrano 1178. Teléfono 4237364);

• Guardia y servicio de Salud Mental del hospital San Roque. Las 24 hs;

• Servicio de Salud Mental nosocomio Pablo Soria;

• Hospital “Néstor Sequeiros”;

• Centros de Salud;

• El Umbral. Atención de Adicciones;

• Hospitales del interior de la Provincia;

• Secretaria de Salud Mental y Adicciones (Av Italia esq Independencia. 0388 – 4245500);

• Ministerio de Educación: Servicio de Orientación al Adolescente: Intervenciones postvención en escuelas secundarias. Calle Coronel Davila 431. Tel 4221339;

• Ministerio de Desarrollo Humano/ Secretaria de Niñez: Oficinas de Protección de Derechos;

• Secretaria de Paridad de Género: Necochea 270. Intervenciones y asesoramiento en Violencia de Género.

SIEMPRE HAY OTRA SALIDA.