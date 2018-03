Desigualdad salarial en Jujuy: la brecha alcanza el 35% en los trabajadores no registrados

Jujuy al día® – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nuestro medio entrevistó al delegado regional del Ministerio de Trabajo de Nación, José García, quien se refirió a una de las importantes problemáticas de género en el aspecto laboral, donde se manifiestan grandes diferencias salariales que rondan entre el 21% y el 35%.

Remarcó que, para contrarrestar esta problemática, es necesario un cambio cultural en la sociedad.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, José García expresó, “tocan un tema bastante complejo que incluso tuvo una repercusión en nuestro Presidente al momento de abrir las sesiones ordinaras del Congreso. Él mismo planteó este tema, y una característica de nuestra gestión es poner los problemas sobre la mesa y no hacer como el avestruz que esconde la cabeza y decir que no existe”.

“Decir que existe disparidad entre el hombre y la mujer en el campo laboral, no existe ninguna duda, hay disparidad. En el plano normativo no existe esta disparidad, la Constitución Nacional en su artículo 14 bis habla de una igual remuneración a igual tarea y a su vez, a lo largo de la ley de contrato de trabajo, no existe ninguna diferencia en derechos entre el hombre y la mujer, en lo teórico”.

“Pero en un plano práctico sí existe una disparidad, fundamentalmente en lo salarial. Según la Encuesta Permanente de Hogares existe una diferencia del 21 % entre el salario del hombre y la mujer. Hablo de una encuesta de septiembre del año pasado, si nos vamos al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la brecha es mayor, es del 24%, todo dentro del marco de un empleo registrados”.

“Pero en el empleo no registrado o cuentapropista la diferencia es peor, llega hasta un 35%”, indicó.

Según García “es una obligación como sociedad lograr la paridad de género, y se va en ese camino. Fue muy importante de parte del Presidente mandar un proyecto o al menos propender que la licencia por paternidad, que hoy es de dos días corridos, y para los que hemos sido bendecidos con la posibilidad de ser padres, sabemos que es una licencia totalmente irrisoria, si la madre tuvo una cesárea y salen de la clínica, el padre debe volver a trabajar, es una medida muy importante propender a una licencia no menor a 15 días”.

“En los países con mayor igualdad de género en materia salarial, Finlandia y Noruega, existe algo interesante: la posibilidad de licencias compartidas. Por el nacimiento de un hijo la licencia son 14 semanas, acá 12. Otra cuestión a mejorar, y en esas 14 semanas puede tomar una parte el padre otra la madre eso hace y ayuda al desarrollo de la mujer como trabajadora”.

Agregó “la explicación de esa brecha salarial que tenemos, del 21 o 24%, depende si tomas la Encuesta Permanente de Hogares o el SIPA, es por una cuestión de horas trabajadas. El hombre tiene la posibilidad de prestar más horas de trabajo, si bien la jornada es de 8 horas en el SIPA se ve reflejado cuando el hombre trabaja horas extras o que la mujer generalmente no lo puede hacer, ya que a veces tiene trabajos de media jornada porque en la otra media jornada se ocupan de los quehaceres del hogar o del cuidado de los niños. Por ello creo que son muy importantes los cambios jurídicos y legales que se están pretendiendo, pero es necesario, sin duda, un cambio cultural”.

En relación a si en la provincia se ve marcada mucho más esta brecha, García respondió “no encontré estadísticas específicas de Jujuy, son a nivel nacional. Al ser un hombre del mundo del trabajo no veo esa diferencia con mayor fuerza que a nivel nacional. Acá la cuestión cultural creo que se va igualando cada vez más, incluso se lo puede ver en el ámbito político donde sin tener una ley provincial que establezca un cupo en los cargos electivos, tenemos muchas mujeres hoy dirigiendo muchos lugares. Es más, la mayoría de nuestras representantes en el Congreso son mujeres, de 6 diputados 4 son mujeres, no es tal la cuestión cultural acá”.

“Es un dato importante de estas encuestas que esa brecha del 21 al 24% se agranda hasta un 35% en trabajadores no registrados o cuentapropistas. Creo que tiene una incidencia mayor el tema de la cuestión cultural y sobre todo son trabajos con remuneraciones mucho más baja, ahí puede haber una incidencia y la brecha quizás si sea un poco mayor”.

Mencionó que “en la parte formal la brecha es difícil de dibujar en el sentido de que el SIPA es un poco mayor por mayor cumplimiento de horario, lo que puede suceder es que algunos hombres tenga algún tipo de incentivo pero lo más normal es por la mayor cantidad de prestación de horas de los hombre sencillamente porque tienen más tiempo, ese tiempo lo ocupa la mujer en casa, pero hay que tratar de igualar las cargas y llegar a una igualdad de derechos, es lo que tenemos que propender y ojala lleguemos”.