Millonaria mora en pago de cuotas al IVUJ: “que la gente sepa que lo que recibe no es un regalo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gustavo Muro, Vocal Social del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), se refirió a la mora que existe en el pago de las cuotas de las viviendas otorgadas por la entidad, la cual supera los 200 millones de pesos.

Además, se refirió a las viviendas que hoy están con irregularidades, que son alrededor de 2700 y cuáles son los trabajos para poder recuperarlas o resolver su situación

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gustavo Muro señaló que “es un tema cultural esto de no querer escriturar para no pagar la cuota, para que prescriban los tiempos. Hemos venido haciendo un esfuerzo de notificación a la gente, de manera tal que del 2016 al 2017 se ha levantado casi un 44% el monto de recupero”.

“Pero esto es un trabajo de educación, y que la gente sepa que lo que recibe no es un regalo, esto le cuesta a todos, hasta a los que no tienen viviendas, porque muchos de los fondos, por ejemplo en el caso de los fondos del FONAVI, viene de un porcentaje del combustible”.

Resaltó “la otra parte importante es que, si nosotros pudiéramos cobrar la cartera de morosos, que supera los 200 millones de pesos, estaríamos haciendo más de 200 viviendas más por año. Para esto necesitamos una nueva ley, y por otro lado trabajar en la educación y concientización de lo que significa la casa propia”.

Respecto a las viviendas que se encuentran siendo revisadas por irregularidades, Muro señaló a este diario que “en este caso no estamos hablando de las que estamos construyendo sino las de viejos planes de viviendas, ya que hay usurpaciones, gente que no habita las casas o las alquila. Son 2700 casos donde nosotros, a través del Departamento de Control de Ocupación, vamos verificando esa situación e iniciamos los procesos administrativos que es el de desadjudicación en los casos correspondientes o de adjudicación a quienes les correspondería tenerla”.

Sostuvo “pero para poder ejecutar eso y hacerlo más operativo, lo que sería la regularización, necesitamos una ley que actualice la vieja ley de viviendas y vamos a estar presentando en las sesiones un proyecto de una ley nueva”.

En relación a las viviendas en ejecución y a las que planean entregar este año, Gustavo Muro señaló “estamos con alrededor de 3500 viviendas en construcción, y mientras vayamos cerrando cada programa de viviendas y cada terminación de obra, tenemos la posibilidad de recuperar el cupo, tenemos conversado que cerrando 1200 viviendas recibiremos 1200 viviendas más este año”.

Mencionó que las que se van a entregar “están en toda la provincia, tenemos obras por terminar en La Quiaca, Abra Pampa, San Pedro, capital. Esas expectativas las tenemos porque las obras están avanzadas y tenemos porcentajes de cada una de las obras y creemos que podremos entregar las 1200 que están planificadas que se van a terminar hasta diciembre”.

Consultado sobre los asentamientos, el Vocal Social del IVUJ señaló a JUJUY AL DÍA® que “en general los asentamientos, no queremos plantearlos como una cuestión que es por culpa de los extranjeros, son de personas que necesitan vivir pero también están los picaros que hacen negocios con lotes fiscales y no tiene que ver con la nacionalidad sino con la picardía de lo que se dejaba que funcione de esa manera. Hoy lo que hacemos es que, quien tiene un lote o familiar en el lote o una vivienda, no sea adjudicatario de una nueva”.

A su vez, Gustavo Muro manifestó “el directorio ha asumido un compromiso con la recuperación de programas que no se estaban ejecutando, con la mitigación de programas que se estaban ejecutando mal, fundamentalmente gestionando la posibilidad de nuevas viviendas. Hay tres franjas sociales demandantes de viviendas las cuales están cubierta en una parte con personas con menores ingresos a un salario mínimo, vital y móvil, a través del Ministerio de Infraestructura y la Secretaria de Ordenamiento territorial en lo que hace al programa de lotes, mejoramiento habitacional, núcleos húmedos”.

“En el caso de Vivienda hemos retomado el objetivo de la vivienda social que es para el que gana hasta dos salarios mínimo, vital y móvil y hoy con el acceso al crédito hipotecario estamos con distintos programas nacionales como el PROCREAR, la Asociación Público Privada (APP) y estamos elaborando la posibilidad de un programa provincial de APP privado para ir fortaleciendo el cobro de nuestras cuotas para aplicarlo a la mayor cantidad de viviendas en la provincia, no tercerizado. Este programa tiene, como su nombre lo indica, una asociación entre el Estado, la empresa constructora y el demandante de la vivienda”.

“Como Estado financiamos un tercio de inicio de obra y el resto lo financia Nación con el APP y una vez que la empresa, que es la que va certificando la obra y a quienes se le hipoteca la obra, la tierra, una vez que terminan la construcción se entrega la llave a quien generó su crédito hipotecario, quien demandó la vivienda y empieza a pagar una vez que esté habitando la casa”.

Indicó que “estamos revisando el sistema de adjudicación, estamos trabajando con los programas y convenios, estamos cerrándolos porque no se hacen más porque esos han sido, en algún momento, un gran negocio inmobiliario e injusto porque entregaban ‘a dedo’ las viviendas. Estamos cerrando las que están en obra, los demás han sido terminados, y lo que hacemos es con demanda libre y sorteo”.

“La intención es modificar estas cuestiones de hacer sorteos masivos como el año pasado y mucha gente reclama por qué no le hemos entregado las casas. Los plazos de obras son de 12 a 14 meses. Este marzo entregaremos las viviendas que fueron sorteadas el año pasado pero la intención es cambiar el sistema de sorteo masivo. Estamos analizando la posibilidad de sortear por programa, si tengo 40 viviendas de uno más 50 de otro programa sortearemos previamente diciendo cual es la vivienda que les toca en ese lugar, y podrán hacer el seguimiento de la construcción de esa obra a partir del 50% de avance de obra”.

Agregó “entiendo que quienes necesitan viviendas tiene la urgencia de recibirla, ya con esta metodología la misma gente nos ayudará a controlar los plazos de obra que en general no tenemos demora, las empresas están yendo a ritmo del programa de obra, una casa en menos de un año no se puede terminar, es entre 12 y 14 meses. El año pasado, en marzo, se hizo el sorteo del Gran Jujuy y ahora empezaremos a entregar esas viviendas”.

Acerca de las maneras de inscripción para demanda de viviendas, Muro comentó “el método ha sido agilizado y estamos en estos momentos haciendo las primeras pruebas de lo que sería la inscripción online, porque la idea es que todo el mundo que quiera tener acceso a la vivienda pueda entrar internet e inscribirse. Queremos agilizar el sistema de visitas domiciliarias y solicitud de documentación porque hoy hay documentación que lo puede garantizar, de manera tal que no demoremos tanto en el tema de las visitas y que gente pueda ir presentando los requisitos que pide el IVUJ”.

También mencionó que “como parte de una propuesta que estamos por realizar y plantearemos a la Legislatura en un proyecto de ley, la idea de un crédito hipotecario para personas solas, de menores metros cuadrados que una casa de familia y que ese costo le permite pagar un crédito hipotecario”.

Para finalizar, Gustavo Muro se refirió a la relación de la entidad con las empresas constructoras. “En años anterior a esta gestión no llegaban a 8 las empresas que trabajaban con el IVUJ porque la mayor cantidad de viviendas se construían con organizaciones sociales, con cooperativas. Hoy están trabajando más de 25 empresas y con un nivel de obra alto”.

“Por ahí los plazos de financiamiento y las dificultades financieras hacen que quizás la cadena no termine de aceitarse, pero las empresas están colaborando, con las Cámaras de la Construcción nos estamos juntando periódicamente, hay un trabajo aceitado y de entendimiento y lo que quisiéramos tener el mismo entendimiento con las entidades financieras que puedan esperar los plazos que vamos requiriendo de los fondos, en general es muy buena la relación con las empresas”.