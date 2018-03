Aborto: “muchos de los que hoy impulsan la ley fueron los que, durante 12 años de gobierno, no lo pusieron sobre el debate”

Jujuy al día® – Así lo manifestó, en diálogo con nuestro medio, la Diputada Nacional Gabriela Burgos, al referirse al tratamiento legislativo del aborto, tema puesto en el debate por el propio presidente Mauricio Macri. Si bien su postura es en contra del mismo, debatirá el tema, y criticó a la oposición por nunca animarse a discutirlo.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos expresó “desde la instauración de la Democracia que se viene preguntando si es el tiempo propicio para generar este debate, y muchos de los que hoy lo impulsan, y de alguna manera están imponiendo que salga ya la ley, fueron los que, durante 12 años de gobierno, teniendo la mayoría, no lo pusieron en debate”.

“En su momento cuando tenían mayoría no lo dieron al debate y se taparon algunas cifras, algunos números y vivencias o situaciones que vivía el país. Eso no es lo que se está viviendo ahora, la transparencia y la idea de debatir temas controvertidos es lo que ha primado en estos dos años, lo digo respecto a esto y con lo que se generó por el tema del cannabis medicinal, otro tema que se venía postergando y durante mucho tiempo”.

Agregó “siempre habrá posturas, y en este tema tan delicado que no solo tiene que ver con una legislación sobre la penalización o no, o la legalización o no sobre el aborto, sino acá influyen otras cuestiones que tienen que ver con principios, moral, ética y con un sinfín, un cúmulo de principios que cada una de las personas tiene y que forma parte de su ser. Pero el debate no hay que esconderlo bajo la alfombra y hay que llevarlo adelante, es la única manera que podemos transparentar y sacar adelante estas posturas”.

La legisladora señaló “en los países donde ha sido despenalizado o es abierta la posibilidad, no hay penalidad, comenzaron con debates de esta naturaleza que hoy nosotros pondremos en marcha dentro de nuestro país y lo que debe primar es el diálogo y ver de alguna manera acercar para que sea la voluntad de los ciudadanos la que se manifieste a través del voto, es la única manera de ir creciendo como sociedad y que ese diálogo se haga con respeto, fundamentos y no basado solo en creencias y pensamientos sino en un debate serio, con profundidad, con expertos relacionados a la temática, es lo que se pretende”.

Acerca de su postura sobre el aborto, Burgos manifestó “mi postura no es novedad, no la he ocultado nunca, dije que no estoy a favor, pero estoy dispuesta a escuchar porque sé que en esta oportunidad va a haber un debate serio y que hay que escuchar porque hay mucho que debatir, hay situaciones especiales que hay que contemplar, algunas han sido contempladas a través de fallos de la Corte”.

“Debemos sentarnos a hablar con seriedad en lo que implica esto, y esto no va tan solo aceptar, permitir o no, esto significa un sistema de salud donde las acciones tendientes a ir de la mano con lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Si llegamos a estos extremos es que todo lo anterior que se hizo no ha dado resultado, entonces ese también es un debate que nos merecemos como sociedad. Qué pasa que los jóvenes no tienen conocimiento de lo que significa la sexualidad, por qué el cuerpo de las niñas no es valorado como tal, lo que significa el respeto por el cuerpo, lo que significa el respeto por las relaciones sexuales, cómo cuidarse y protegerse para que no tengan inconvenientes en esa temática”.

“Son muchas cosas que hay que sentarse a debatir y, a pesar de que tengo una postura que no ha sido ocultada, estoy dispuesta al debate, porque más allá de lo que uno pueda pensar individualmente, tiene el compromiso que ha sido el que la gente le ha dado al emitir su voto y verla como una representante en el Congreso”.