Equidad educativa: “en algún momento el sistema educativo generó este quiebre y se convirtió en una escuela para pocos”

Jujuy al día® – Luego que en Presidente Mauricio Macri instara a trabajar en la igualdad y accesibilidad educativa del país, nuestro medio dialogó con la Secretaria de Equidad Educativa, Fernanda Montenovi, quien se refirió a cómo en Jujuy, por decisión del gobernador, esta temática fue tomada como una de las más importantes en la provincia.

Al respecto, Fernanda Montenovi señaló en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “efectivamente estamos inmersos en una tarea ardua que tiene que ver con equidad, esta equidad es el primer paso para garantizar el derecho a la educación, y esta equidad en educación significa educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales que se van presentando”.

“Esto requiere tomar cuenta la desigual en la situación de muchos alumnos y sus familias y de lo que nos compete a nosotros como Estado para poder garantizarles a ellos el acceso a la educación”.

Remarcó “esta Secretaria, por lineamientos de la ministra y del gobernador, sabemos que debemos trabajar de manera intensiva y equitativa, esto requiere cambios en la cultura de todo el sistema educativo desde los valores, las formas de pensar y formular las políticas y esto nuestra tarea fuerte en ese momento. El desarrollo de las prácticas educativas inclusivas, no consiste todo en promover nuevas técnicas, programas o acciones aisladas sino tenemos que partir de la convicción de que la equidad en educación se relaciona con la igualdad de oportunidades”.

“Son muchas las políticas de Estado que se están implementando, por ejemplo la jornada extendida, la resolución 311 que es la titulación de alumnos con alguna discapacidad, el BEGUP que está en funcionamiento, estamos trabajando ahora con lo que son equipos de orientación y apoyo en la trayectoria de los alumnos con la firme convicción que debemos trabajar mancomunados y de manera descentralizada en toda la provincia fortaleciendo las trayectorias escolares de los alumnos, promoviendo la convivencia de los alumnos en el aula, en el abordaje que de toda la conflictividad que puede surgir ahí pero respondiendo a las necesidades de cada región específicamente y de los alumnos de manera individual”.

Agregó “también estamos propiciando estrategias de inclusión de niños, adolescentes y jóvenes escolarizados, o no, para poder acompañarlos en su trayectoria escolar y en todos los niveles del sistema educativo. Son muchas las acciones que estamos llevando adelante para poder trabajar en y desde la equidad. Esto que es un eje del gobierno”.

Respecto a los plazos para cumplir sus objetivos, Montenovi señaló “trabajamos día a día, desde el minuto cero de la gestión, y los plazos son todos los días porque trabajar en la equidad e inclusión es una responsabilidad y una obligación diaria. Las tareas que hacemos son cotidianas para dar respuesta a estas políticas que mencionaba de equidad que es la que nos convoca, porque como sabrán se lanzó el Pacto Social por la Educación que también tiene como uno de los objetivos garantizar la participación real y efectiva de toda la sociedad para proyectar las mejoras educativas. Este pacto será un instrumento valioso para trabajar en la equidad”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Secretaria de Equidad Educativa de Jujuy, cuáles fueron los factores más determinantes en la inequidad e inaccesibilidad educativa con la que se dieron al hacerse cargo de la gestión. “En algún momento, no sabemos cuándo, el sistema educativo generó este quiebre y se convirtió en una escuela para pocos y no acompañó a aquellos alumnos que se alejaban del sistema o no podían continuar por algún motivo y no se hizo una cobertura ni un acompañamiento para esta población”:

“Por eso sabemos una de las graves dificultades que tenemos, y ustedes pueden conocer los números: del 100% de alumnos que ingresan a un secundario solo un 50% lo finaliza y es una obligación del Estado acompañar la trayectoria para que todos los alumnos que ingresen permanezcan y egresen del sistema”, concluyó.