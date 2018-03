Embarazo adolescente en Jujuy: “en menores de 15 años, gran parte de los embarazos son productos de abusos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Antonio Buljubasich, Director de Maternidad e Infancia de Jujuy, se refirió a uno de los temas planteados por el propio presidente Mauricio Macri, en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso: el embarazo adolescente. Comentó cuál es la situación de Jujuy. Además, destacó que la provincia será una de las dos del país donde Nación lanzará un nuevo proyecto para tratar la temática del embarazo no planificado en adolescentes.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Antonio Buljubasich indicó que esta situación en Jujuy “sigue siendo una problemática, pero hay que ver qué connotaciones tiene el embarazo adolescente; empecemos por el principio. Decir embarazo adolescente, biológicamente es como cualquier otro, pero si es una adolescente muy chica, 11, 12, 13 años, puede tener connotaciones de salud, puede ser perjudicial hasta para salud si no está preparado ese cuerpo”.

“Otra connotación muy importante es que, en menores de 15 años, gran parte de los embarazos son productos de abusos, aunque aún en nuestra provincia, por cuestiones culturales, hay relaciones consentidas en menores de 15 años, las cuales son relativamente frecuentes, aceptadas y consentidas en la familia, donde en general se da que la mujer es menor que el varón”.

Agregó “por encima de 15 años, la problemática es distinta, pero también tiene mucha connotación. El embarazo adolescente, al no ser planificado, ya que más del 70% son no planificados, partiendo de esa base, inferimos que son grandes candidatos a abortos clandestinos mal realizados con lo cual hay mayor riesgo de mortalidad materna. Por lo tanto, un embarazo no planificado en una adolescente tiene mayores riesgos de morbimortalidad materna infantil”.

“Otro tema hace al campo de la educación de los adolescentes embarazados. Digo así porque hay que considerar al padre y a la madre, no es una problemática exclusiva de una mujer, el varón padre adolescente también tiene su problemática, pero para ambos corre la misma historia que tiene connotaciones desde la formación académica ya que es muy difícil para un adolescente que se embaraza continuar los estudios por cuestiones de prejuicios, discriminación, dificultades prácticas para terminar sus estudios o su formación”.

En este sentido señaló “el hecho de embarazarse lo dificulta y la mayoría abandona. Algunos, con un gran esfuerzo y mucha ayuda de la familia, pueden terminar, es una complicación muy importante, como también en el plano de las realizaciones personales, no es lo mismo llevar adelante estas cosas con un hijo en una adolescente”.

“En sí, la problemática del embarazo adolescente es muy compleja, va desde el aumento de la morbimortalidad materno infantil por embarazo adolescente no planificado, pasando por la educación y las realizaciones personas, como también en el campo laboral”, sostuvo.

Consultado sobre si los índices han bajado en Jujuy, mencionó “sí, teniendo educación sexual, programas de salud sexual y reproductiva que se ocupen de capacitar y distribuir métodos anticonceptivos, se bajó el número de nacimientos vivos no planificados, fundamentalmente en adolescentes”.

“En números no es significativo porque sabemos que estadísticamente no es fácil en un periodo corto modificar grandemente las estadísticas. Pero para graficar: de 8500 niños que nacieron en el 2015, el pasado año nacieron 8000 y un poco más, o sea que hay una disminución en el número de nacimientos, pero aún estamos un poco por arriba de la media nacional”.

Acerca de los trabajos en torno a minimizar esta problemática, Buljubasich expresó “en estos últimos dos años estamos trabajando con UNICEF con un programa para adolescentes donde se desarrollan dos líneas: un proyecto para disminuir el suicidio en adolescente y el otro en embarazo en la adolescencia. Realizamos varias actividades de capacitación y talleres en diferentes regiones de la provincia con adolescentes y con la ayuda y el auspicio de UNICEF”.

“En estos foros pudieron explayarse, darnos sus opiniones y pudimos tomar esos elementos para saber qué es lo que reclaman y necesitan. En la culminación de esos foros se realizó un foro central donde participó el Gobernador de la provincia y el ministro de Salud, y allí cada delegado de los foros pudo expresarles cuál era su problema y sus necesidades. En base a esto estamos desarrollando las políticas públicas para el próximo período, estamos elaborando un proyecto nuevo con UNICEF para tratar esta problemática que, en líneas generales, versa sobre lo que expresaron los adolescentes. Pero insisto que el gobierno está dando respuesta a las inquietudes y a lo que plantean los adolescentes”.

En relación a los planteos de los adolescentes, señaló “los adolescentes tienen actividad sexual, tienen inquietudes y mucho desconocimiento. Hasta acá la sociedad no ha creado un espacio donde se eduque formalmente y se dé la información adecuada y por ende la mayoría de la información que tienen es a través de un compañero, amigo, vecino, o aquellos que tienen la posibilidad de recibir información de los padres”.

“Estamos empeñados en darles información y darles herramientas. Una pareja de adolescentes que tiene actividad sexual necesita asesoramiento sobre cuáles son los métodos anticonceptivos adecuados para ellos y ante situaciones de problemas cómo resolverla. Eso es lo que preguntan, quieren saber, no tienen el conocimiento y las herramientas, pero conocen, nosotros los asesoramos en que hay métodos, de poder planificar, somos los garantes de los derechos, y ellos tienen derecho a estar informados y recibir las herramientas adecuadas”.

Indicó que “ellos conocen estas problemáticas y nos dieron su opinión, con ellas vamos a profundizar los trabajos, y se resume en la creación y ampliación de lo que existe que son las asesorías integrales de salud en las escuelas, son espacios de escucha, confidencialidad para que puedan concurrir y consultar, y se les da asesoramiento y respuestas”.

“Los adolescentes no concurren a los centros de salud, CAPs, hospitales, son reacios, pero si le damos un espacio adecuado donde la salud se traslade donde ellos están, asisten. Tenemos 32 asesorías en diferentes escuelas y en días y horarios determinados, el equipo de salud va a ese espacio y reciben las consultas. El proyecto de lo que viene con UNICEF es la ampliación y profundizar estas asesorías integrales en las escuelas”.

Además el Director de Maternidad e Infancia de Jujuy comentó a JUJUY AL DÍA® que “Nación está lanzando un proyecto sobre embarazo no intencional en adolescente en dos provincias, una de ellas es Jujuy. Es una experiencia desarrollada en Inglaterra y Nación lanza este programa que llevaremos adelante en la provincia donde participarán diferentes áreas del gobierno como Desarrollo Humano, Salud, Educación”.

“Esto es sumamente importante porque una de las provincias que se eligió por la capacidad de dar respuesta ha sido Jujuy, y se van a bajar fondos de Nación para esto, ya estamos trabajando”.

“Estamos trabajando en conjunto Educación, Desarrollo Humano, Salud y en esto es muy importante la participación de la familia. Hay padres que tienen la posibilidad de recibir información y transmitirla, pero el gran complemento debe ser la escuela, la educación y Desarrollo Humano tiene su parte, Salud también. Es un trabajo en conjunto, cada una de estas áreas trabajando por separado no va a conseguir nada, eso está demostrado, por eso estamos trabajando en forma conjunta”.