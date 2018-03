Bouhid sobre el cobro a extranjeros: “que se ponga en agenda internacional esto que ha pedido Jujuy es bueno”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, se refirió al impacto que tuvo el planteamiento del cobro en salud para personas extranjeras. Además, hizo mención al cambio de opinión del gobierno boliviano que se comprometió a ir por la reciprocidad.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Gustavo Bouhid expresó respecto al tratamiento parlamentario que tendrá esta idea que salió de Jujuy y que tomó todo el país, “escapa a la posición del ministro, la tomarán los legisladores, Cancillería, pero lo que ha quedado claro es que el país ha tomado una posición que dice ‘buscamos la reciprocidad o el cobro a los extranjeros’”.

“Gracias a Dios que el pueblo hermano de Bolivia ha cambiado de posición, ya que había una negativa escrita en principio y el propio presidente Evo Morales dice que vamos a tener la reciprocidad y es bueno que así sea, es lo que pedíamos, y eso enaltece la posición de Bolivia de mirar hacia adentro y cambiar un sistema que quizás no le permitía legalmente hacerlo, pero ahora el presidente se compromete a hacerlo”.

Agregó “que se ponga en agenda internacional esto que ha pedido Jujuy es bueno que así suceda. Creo que, como decía la filosofía de vida cuando uno va y ayuda a la gente, todo el mundo, trata de poner un poquito, que bueno que pongamos un poco cada uno para atender a los pacientes”.

Bouhid sostuvo “esto era una realidad desde el punto de vista epidemiológico, sí puedo llegar a hacer un buen control de la población, que me separe una calle o una línea divisoria no implica que esté bien la parte sanitaria. Si él tiene tuberculosis y yo no la tengo, y no hace bien las cosas me la puede pasar, o al revés si la tengo”.

“Que reciba a una paciente del otro lado de la frontera que esté por tener a su hijo y que no haya tenido un control correcto de ese embarazo, pone en riesgo la vida de la madre, del niño, cuando en realidad si nos integramos regional y sanitariamente puedo controlar ese embarazo porque tengo la posibilidad de hacerlo y ellos pueden poner la medicación, las vacunas, darnos otras cosas”.

Afirmó “creo que ese es el camino y no como hasta ahora donde la gente tenga que irse a otro país a solucionar cosas que no pudo solucionar en el suyo, por qué no podemos cooperar entre nosotros, yo creo que sí podemos”.

En este sentido, resaltó el acuerdo de reciprocidad firmado con la provincia de Antofagasta y Jujuy. “Hemos marcado un hito, probablemente haya otros antecedentes, pero creo que ese es el camino, nosotros ponemos algo, ellos ponen algo, pusimos médicos, ambulancias, ellos pusieron combustibles, alojamiento, alimentos, y se atendió, se logró un excelentísimo resultado sanitario, no tuvimos prácticamente inconvenientes y se logró un acuerdo que perdure”.

“Se logró que nuestros profesionales se puedan capacitar de un lado y del otro, tuvimos la generosidad también del Ministro de Salud de Antofagasta de decir ‘acá están nuestros hospitales si necesitan atender algún paciente, háganlo’ y respondimos de la misma manera. Fortalezas de cada uno apoyando las debilidades del otro, creo que ese es el camino”, concluyó.