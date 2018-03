Jujuy: la madre del niño asesinado por su padre deberá ampliar su declaración, pero no habrá acción penal

Jujuy al día® – Con el pasar de las horas, se fueron conociendo más detalles del filicidio de ayer al mediodía en Jujuy. El cuerpo del niño ya fue entregado a su madre, quien deberá ampliar la declaración. Sin embargo, no habría acción penal.

El trágico hecho, tal como diera a conocer el diario JUJUY AL DÍA®, ocurrió alrededor de las 12:20 de ayer, cuando una mujer de 25 años de edad llegó a la Comisaría Seccional 3° de barrio Chijra con su hijo de dos años y medio en brazos sin vida.

Ahí relató, como pudo, lo sucedido, e indicó que el asesino fue su ex pareja, el padre del niño.

Personal del SAME realizó todo lo posible por reanimar al menor, pero no lograron salvarle la vida.

De acuerdo a lo que pudo conocer nuestro medio, la mujer fue en búsqueda de su hijo, ya que lo dejaría semana de por medio con su padre, el homicida, identificado como Santos Zerda, de 33 años de edad, quien residía en un inquilinato de la zona.

El sujeto le dijo a la mujer que irían a comprar con el menor, y se retiraron del lugar. Mientras la mujer esperaba que regresaran, el sujeto le mando un mensaje que alertó a la madre y fue inmediatamente en búsqueda de su hijo.

Lamentablemente, al llegar, encontró a su hijo ahorcado con una soga pendiendo de un caño ubicado debajo del puente San Martín y, a su lado, yacía el padre del menor también ahorcado.

La mujer, como pudo, descolgó al menor y lo llevó hasta la Comisaría, aunque ya había sido demasiado tarde.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial. Previo a esto, se realizaron los análisis sobre los cuerpos y la causa de muerte del menor y su asesino fue asfixia mecánica por ahorcamiento.

El cuerpo del menor ya habría sido entregado a su madre.

En tanto, en la parte judicial, la Fiscalía a cargo de Diego Cussel, se encarga del hecho, pero fuentes consultadas por JUJUY AL DÍA® señalaron que no habrá acción penal ya que el asesino del niño ya está muerto.

Sin embargo, faltaría que la madre del niño amplíe su declaración, lo cual será una vez que pueda salir del estado de shock. La mujer recibe apoyo del Centro de Asistencia a la Victima.