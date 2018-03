Jujuy: iniciarán campaña de concientización sobre espacios libres de humo

Jujuy al día® – El Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gastón Millón, se reunieron esta mañana para aunar criterios en busca de implementar una campaña de difusión para promover la ordenanza N° 5345/08 y su modificatoria Nº 6869/2016, que regula los espacios libres de humo.

La ordenanza en cuestión se refiere a la prohibición de fumar en confiterías, discotecas y demás locales donde se realicen actividades similares y, además, promueve acciones permanentes de educación a la comunidad.

Asimismo, se resalta los beneficios de no fumar, realizando campañas de difusión y concientización acerca de los daños que provoca el tabaquismo y la exposición al humo ambiental. También, concientizar a fumadores activos y pasivos sobre el derecho a respirar en un ambiente libre de humo.

En este sentido, Lisandro Aguiar, manifestó: “La reunión de hoy viene de una propuesta realizada el año pasado, recordando la vigencia de la ordenanza que prohíbe fumar en lugares cerrados, esto nos parece muy importante para la salud pública, hace a la convivencia de los distintos ámbitos, particularmente en confiterías, bares, en sectores de la vida nocturna de nuestra ciudad donde es habitual encontrar gente fumando cuando está prohibido”.

También el concejal agregó que “el Concejo Deliberante aportará folletería y calcomanía, a fin de poder llevar adelante la tarea de concientización para evitar las sanciones que establece la norma”. Aguiar también recordó que la norma vigente tuvo modificaciones hace poco tiempo, porque antes se establecía sectores habilitados para fumadores en locales, y actualmente no. Esto es justamente lo que quieren difundir para conocimiento tanto de los vecinos como de los propietarios de este tipo de locales.

Por su parte, Gastón Millón, expresó: “Es importante ir articulando como lo venimos haciendo con el Concejo Deliberante, esto permite que podamos llevar al campo efectivo lo que tiene que ser el cumplimiento de esta norma. Una ordenanza que tiene mucho que ver con la salud y el respeto, porque hay gente que no fuma o le hace mal y no tiene porque ser perjudicada. Para eso está la ordenanza que prohíbe fumar en establecimientos comerciales y locales cerrados, así como en organismos públicos”, relató.

Millón continúo diciendo que “nosotros lo que queremos hacer es recordar a todos los comerciantes los puntos principales de esta ordenanza que no tiene excepciones en espacios cerrados y dar un determinado plazo para recordarles la vigencia de la norma. También indicó que el organismo comunal va a proveer de toda la papelería necesaria y notificará a los comerciantes sobre los 10 días que tienen, pasado este tiempo se comenzará con el labrado de actas y las sanciones que correspondan que no solamente son económicas, sino también la clausura del local, esto lo hará la Dirección de Comercio e Industria y la Dirección de Nocturnidad para los establecimientos bailables.

Por último, Millón reflexionó que “la base de todo es el respeto y darle el derecho al otro de un ambiente limpio, ni más ni menos”, finalizó.

Labor Parlamentaria

La Sesión Especial en conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer” fue el tema central, para la cual definieron la modalidad y fecha (8 de marzo). En este sentido, concretaron una nueva reunión para mañana a horas 10:00, con el objetivo de puntualizar las galardonadas y el lugar a realizarse, que en principio sería el Centro Polivalente de Artes.

En segundo plano, los ediles capitalinos coordinaron las actividades a desarrollarse en las próximas semanas. Entre ellas, se destaca el tratamiento del Proyecto de Ordenanza que regula las paradas de los taxis interjuridisccionales.

Para consensuar esta normativa llevarán adelante una serie de reuniones con los distintos actores involucrados, para que los mismos puedan expresar sus opiniones y necesidades. La base del proyecto es establecer normas y beneficios para ambas partes, determinando paradas y recorridos específicos para las unidades como prioridad.

Por último, en la reunión se trató la pretensión de coordinar una visita por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), en miras a generar formación en asistencia médica. El próximo martes habría una charla generalizada para concejales y secretarios, mientras que a partir de abril se prevén cursos para los empleados, para que puedan reaccionar ante situaciones de emergencia.