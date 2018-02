Juicio de la causa “Pibes Villeros”: “por la gravedad institucional de esta causa se hace necesario hacerlo cuanto antes”

Jujuy al día® – En diálogo exclusivo con nuestro medio, el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, se refirió a la realización del juicio de la causa conocida como “Pibes Villeros”, la cual tiene como principal imputada, de ser la organizadora de una asociación ilícita, a Milagro Sala, además de otros 32 acusados.

Al respecto, Sergio Lello Sánchez expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “el juicio se encuentra notificándose la integración del Tribunal que está constituido por la doctora Tolaba, como presidenta del trámite, y los doctoras Pérez Rojas y Sadir. Eso lleva la notificación y a partir de ahí tienen 10 días para que las partes puedan recusar o no a los integrantes del Tribunal”.

“Luego viene la etapa de ofrecimiento de pruebas y posterior a eso la audiencia preliminar donde se definen algunas cuestiones vinculadas a nulidades, acumulación de causas y o separación de causas o problemas de competencia, se termina de configurar, de ‘limpiar’ el expediente, por así decirlo, para que ya vaya a juicio. Una vez que se agota esta etapa estamos en condiciones que el Tribunal fije audiencia”.

Sostuvo “entiendo que por la gravedad institucional de esta causa se hace necesario hacerlo cuanto antes, porque como saben esto motivó la intervención de Organismos Internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU y generó una medida cautelar a la que se hizo lugar en intervención de la propia Corte Suprema de Justicia de Nación por lo tanto entiendo que esta causa tiene que ser debatida en juicio oral y público, definir la situación procesal de los 32 inculpados”.

“La gran cantidad de inculpados genera desde luego severas dificultades de organización y logística para poder llevar este juicio, tenemos que pensar en un lugar lo suficientemente grande porque no sé si en el edificio de Tribunales están dadas las condiciones, aún no lo hablamos con los jueces, pero un lugar adecuado sería el GAM 5. Aclaro que aún no hemos hecho las gestiones, tendríamos que pedir la autorización para que se haga el juicio porque son 32 imputado que conlleva que haya una gran cantidad de abogados involucrados, tiene dimensiones bastante grandes este juicio. Es la primera vez que se lleva adelante un juicio para debatir la prueba sobre una asociación ilícita, no tengo en la memoria que se haya hecho en otra oportunidad”.

Lello Sánchez expresó “entiendo que este juicio se va a llevar adelante si todo marcha bien y no hay obstáculo, las instancias de impugnación ya fueron utilizadas por los letrados actuantes hasta sus últimas consecuencias, por tanto, si reiteran este tipo de planteo va a llega aun degaste judicial innecesario. Pero acá lo que toda la ciudadanía reclama y el MPA trata de viabilizar, es el debate de las pruebas de estas causas, para que se definan de una vez por todas la situación procesal de la señora Sala y de los otros imputados”.