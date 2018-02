Diputados radicales se manifestaron a favor del cobro a extranjeros por servicio de salud publica

Jujuy al día® – El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical respaldó la decisión del Gobierno Provincial de cobrar la atención médica a extranjeros.

Los legisladores de esta manera salieron a respaldar la determinación del gobernador Gerardo Morales de implementar en la provincia el cobro de un seguro de salud a extranjeros no residentes y garantizaron el apoyo parlamentario al proyecto de ley que envié el Ejecutivo en las próximas semanas.

En coincidencia con declaraciones del gobernador los diputados pidieron no asociar la iniciativa con actitudes xenófobas o discriminatorias, señalaron que a la fecha no hay reciprocidad con los países vecinos por lo que no es posible lograr el principio de igualdad.

Destacaron que la medida se enmarca en el nuevo Plan de Salud, cuyo objetivo es eficientizar la inversión, mejorando las prestaciones para los jujeños.

Seguidamente lamentaron que a la provincia le signifique un altísimo gasto en prestaciones a extranjeros que cruzan la frontera para hacerse atender por el servicio de salud estatal.

Finalmente garantizaron que el proyecto de ley que envíe las próximas semanas el gobernador tendrá su trámite parlamentario correspondiente, con discusión y debate en comisiones y logrado el despacho favorable será tratado en sesión.