Cónsul de Chile: “no veo porqué el hospital de Jujuy le tenga que dar atención gratuita” a los extranjeros

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Cónsul de Chile en Jujuy, Paulina Eugenia Diuana Sarquis, se refirió al proyecto que impulsa Jujuy para cobrar a extranjeros no residentes que utilizan los servicios de salud pública en nuestra provincia. No lo consideró discriminatorio, y resaltó la importancia de la reciprocidad entre países.

Además, la diplomática tildo de “hito”, el convenio de reciprocidad firmado entre los Ministerio de Salud de Jujuy y Antofagasta para la atención de sus ciudadanos en la parte pública y espera trasladar estos convenios a todo el país.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Paulina Eugenia Diuana Sarquis, expresó “estoy al tanto de esta situación. Lo que se pretendía, según supe, desde el Ministerio de Salud pública de la provincia es que, si era un cobro, si entraba el ciudadano al hospital tuviere el seguro y no le costara a la persona pagar la atención médica que le brindaría el hospital, sino que lo pagaba el seguro y dependía del seguro que hubieran contratado, sino que lo pagase el país de donde pertenece la persona”.

“Ahora, si se firma un convenio, como se firmó con Antofagasta, esa gente no tiene que pagar seguro porque hay un convenio reciproco, lo atienden en un sanatorio público del lado chileno no les van a cobrar y acá en el lado jujeño no le cobraran a la provincia de Antofagasta con quien se firmó el convenio”.

Respecto a si considera que el planteo jujeño es discriminatorio, Paulina Eugenia Diuana Sarquis taxativamente respondió “no es discriminatorio, de ninguna manera. Discriminatorio seria que a los jujeños los discriminen porque resulta que, en todos los países, incluido el mío, al jujeño que va al hospital le cobran, el jujeño que va al hospital en Bolivia le cobran, en Paraguay le cobran”.

“No veo porqué el hospital de Jujuy le tenga que dar atención gratuita; eso es discriminación. Y si es igual no debe ser discriminatorio”.

Aclaró que “las urgencias se atienden en todas partes del mundo y no tienen nada que ver acá, pero si me quiero hacer ver el ojo y voy al hospital, tengo que pagar”.

En relación al convenio firmado entre Antofagasta y Jujuy en materia de salud, la Cónsul de Chile en nuestra provincia explicó “se firmó con el Ministro de Salud de Antofagasta y de Jujuy un convenio que comprende lo siguiente: si van los jujeños a hacerse atender a cualquier hospital de la región de Antofagasta no se les va a cobrar y los de Antofagasta que vengan a Jujuy y caigan en el hospital no se les va a cobrar, no pagarían seguro”.

“Es un hito lo que se formó en Jujuy, y es lo que se quiere hacer en todo el país; en Mendoza con los de Valparaíso y Santiago, en todos lados el mismo convenio. Es una buena idea poder tener este convenio porque ayudamos a la globalización y que seamos más integrados”.

Agregó que “actualmente los hospitales deben autosustentarse y realmente no hay plata para mantener tantas cosas, y existen las obras sociales, con la obra social se debería poder sustentar el hospital y los chilenos también tienen obra social y podrían pagar acá y luego la obra social les devuelve la plata, esto es más gestión que costo”, concluyó.