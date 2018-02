“Faltan 2 mil casas y eso debe ser explicado, no solo por Fellner sino por los funcionarios intervinientes, y Milagro Sala” Megacausa

“Faltan 2 mil casas y eso debe ser explicado, no solo por Fellner sino por los funcionarios intervinientes, y Milagro Sala”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, se refirió al trámite de la Megacausa, que se encuentra entre la resolución de un recurso extraordinario federal, por parte del Superior Tribunal de Justicia, y a la decisión del Juez de Control, Isidoro Cruz en continuar con el proceso donde están imputados el ex gobernador Eduardo Fellner, ex funcionarios nacionales y provinciales, y la detenida y múltiple imputada Milagro Sala.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Sergio Lello Sánchez expresó que la decisión de avanzar y continuar del Juez Cruz “desde mi punto de vista no depende de eso, lo he dicho en reiteradas ocasiones, el doctor Cruz debe avanzar con la investigación, debe convocar a los imputados a prestar declaración. El artículo 73 del Código Procesal Penal establece que las cuestiones suscitadas en cuanto a la competencia de un tribunal u otro tribunal no suspende el proceso”.

“Por lo tanto, es bastante peculiar la interpretación que hace el doctor Cruz sobre este instituto y hemos reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que se avance en esta causa que también tiene una magnitud importante porque se investiga una defraudación de 1300 millones de pesos, por eso entiendo que es una causa de extrema gravedad institucional que se debe definir, los imputados deberán rendir cuentas, explicar y contradecir la hipótesis que sostiene el MPA al respecto”.

Lello Sánchez manifestó “acá hay un faltante de dos mil casas y eso debe ser explicado, no solo por el ex gobernador Fellner sino por todos los funcionarios intervinientes, la señora Sala y la otra parte involucrada en este ilícito”.