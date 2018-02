“El deporte, el rugby, te corrige y te da mucha cultura de vida, te da valores que a uno lo protegen a lo largo de la vida”

Jujuy al día® – A pocas horas del encuentro entre Argentina XV y Canadá en el torneo Americas Rugby Championship, que tendrá como sede a Jujuy, nuestro medio dialogó con uno de los jugadores argentinos, Santiago Portillo, quien resaltó la importancia del deporte, en este caso el rugby, para la vida de las personas.

Además, señaló que anhela que en Argentina se desarrolle el rugby como en otros países potencias en este deporte y llegar a encontrar potreros y canchas de rugby en cada barrio.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Santiago Portillo manifestó “la verdad, hacer deporte es algo muy lindo, muy bueno. En mi caso, mi familia siempre me fomentó desde chico que tenía que hacer un deporte y cuando uno entra en el ambiente, en especial del rugby, que hay mucha amistad, siempre te lleva por un buen camino”.

Resaltó que “es algo que te corrige y te da mucha cultura de vida, valores que a uno lo protege a lo largo de la vida”.

“Como experiencia personal, viví en mi club toda mi vida, doy la vida por el club y me siento muy bien, unido, protegido, el club nunca me falló, me dio todo, nunca pasé problemas personales y siempre que tuve algo el club me dio su hombro. La verdad es muy linda poder practicar este deporte, y se lo digo a todos los chicos que lo necesiten, que se unan, la amistad que uno consigue acá dura toda la vida, son muy buenas”.

Respecto al desarrollo del rugby en Argentina, un país futbolero por excelencia, Santiago Portillo expresó “sería muy lindo ver algo así. Tuve el placer de conocer Nueva Zelanda y allí en vez de potreros hay canchas de rugby en todas las esquinas y hoy por hoy es una de las mayores potencias del mundo”.

“Sería muy lindo ver a Argentina desarrollarse así, desarrollando el rugby en todas las provincias”, concluyó.