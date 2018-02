La Legislatura de Jujuy aprobó el Consenso Fiscal

Jujuy al día® – La Legislatura de Jujuy, durante la 3ra. Sesión Extraordinaria, aprobó las Leyes Nº 6.062 y 6.063; de aprobación del consenso fiscal – Ley Nacional Nº 27.429, y de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.428: régimen fiscal y buenas prácticas de gobierno. De la misma forma, la cámara convirtió en Leyes el Decreto Acuerdo Nº 5.993-G-18 y el Decreto Nº 6.180-HF-18.

En relación a la Ley Nº 6.062, de aprobación del consenso fiscal, el miembro informante, diputado Osvaldo Cuellar, señaló “esto surge como consecuencia de una convocatoria que hace el presidente, Mauricio Macri, a todas las provincias debido a la cantidad de juicios que había, que estaban radicados en relación a deudas que mantenía la nación con las provincias por tema de coparticipación. Luego de arduas reuniones, 23 provincias llegaron a refrendar este consenso fiscal, este pacto fiscal, a fin de terminar con la litigiosidad y darle una mayor previsibilidad a futuro en materia económico-financiera. De no arribar a ese acuerdo, se ponía en riesgo el futuro de todos los argentinos”.

Además, Cuellar detalló “uno, si analiza este consenso fiscal, por ahí no va a compartir o no va a estar de acuerdo. Como en toda negociación, siempre hay que buscar de compensar, y si esto es una negociación, se va a ganar y perder. Por lo tanto hay que analizar el objetivo final de este consenso, que es buscarle una finalización a este proceso de litigiosidad que, si no se resolvía, iba a afectar las arcas de todas las provincias”. Para finalizar, el miembro informante destacó “es necesario que este proyecto sea aprobado, porque ya están en proceso una serie de medidas que se han adoptado a través de la Ley Impositiva, y el objetivo, mejor dicho la justificación del cómo se van a poder cubrir las diferencias negativas que surjan, va a ser a través de un bono que van a recibir las provincias por coparticipación”.

Por su parte, el diputado por el Bloque Justicialista, Juan Cardozo, argumentó su voto negativo “se están resignando recursos, porque en este pacto se dicen que van a ser compensadas las provincias siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones. Esas condiciones son de cumplimiento efectivo, cada noventa días tienen que ir a rendir cuentas a nación, administrativas y políticas. La provincia que se desalinee, no tengan dudas que esas compensaciones no van a llegar. Entiendo que muchos gobernadores hayan tenido que firmar porque las condiciones en las que viven las provincias los obligan. No lo podemos abalar políticamente. No podemos decir que beneficie a los jujeños, a los trabajadores, a los jubilados. No podemos decir que es un pacto federal. Este es un pacto para que el gobierno tenga de rehén a las provincias. No lo podemos permitir”.

Para finalizar, la cámara convirtió al Decreto Nº 6.180HF-18 en la Ley Nº 6.065. La misma, hace referencia a la radicación de dos zonas francas en la provincia. Al respecto, el diputado y miembro informante, Alberto Bernis, señaló “esto es una lucha de todos los jujeños por una causa común. Es un sueño de muchos jujeños, políticos, no políticos, trabajadores, empresarios. Es un beneficio que va a significar crecimiento, desarrollo, mejora de la economía. Esto no se termina con la sanción del convenio ni de esta Ley. Tiene que ver con que continuemos trabajando. Depende de nosotros. Tenemos un gran desafío que va a ser histórico. Va a cambiar la vida de muchos jujeños, puede cambiar la matriz productiva, la matriz económica. Se puede generar mano de obra, mejorar la calidad de vida en general. Trae acompañado una serie de inversiones con gastronomía, hotelería, turismo, desarrollo comercial. La Quiaca va a ser una gran ciudad”.

Por su parte, el diputado del Frente Primero Jujuy, Sebastian Echavarri, destacó “es una posibilidad de desarrollo para una puna que necesita de este apoyo, de este acompañamiento del estado para lograr que todos los jujeños que viven ahí, en esas condiciones de vida tan distintas a las que gozamos acá en capital, tengan la posibilidad de vivir un poco mejor, y que el día de mañana pueda ser un polo de desarrollo de la provincia. Queremos recuperar el rol fundamental de la provincia de Jujuy en este contexto. Las zonas francas son las herramientas de desarrollo que necesita nuestra provincia”.

La diputada del Bloque Justicialista, Liliana Fellner, señaló “hubo muchos proyectos y hay muchos proyectos, sueños y desafíos para los jujeños, en donde la política partidaria no tiene que entrar. Si hubiéramos tenido la información suficiente, aclarar algunas cosas, habríamos podido ayudar y acompañar con determinados proyectos. La zona franca fue un sueño, un desafío, una pelea de muchos jujeños. El gobernador tomó una decisión, acompañado por muchos políticos jujeños. Es un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, queremos colaborar, queremos saber. Si tenemos la información necesaria no vamos a poner palos en la rueda, vamos a acompañar”.

Para finalizar, el diputado Gaspar Santillan enfatizó “debo felicitar al vicegobernador y presidente de la cámara por el trabajo que hizo para que esto sea posible. Estas son cosas que como legisladores tenemos que acompañar, tenemos que anteponer los intereses de nuestra provincia a los de cualquier partido o pertenencia política. Hoy vamos a acompañar este proyecto porque tiene que ver con la generación de empleo, porque nuestra provincia tome el vuelo que nunca tendría que haber perdido”.

La Ley fue aprobada con la abstención del Frente de Izquierda y de la diputada del Bloque Justicialista, Alejandra Cejas.